Lozano cumple con buena actuación en triunfo napolitano

Con dos goles de Lorenzo Insigne por la vía penal, el primero de ellos cometido en una clara falta por la espalda sobre el mexicano Hirving Lozano, quien fue titular, el Nápoles por fin volvió a ganar, ahora por 2-0 ante el Perugia para avanzar a los cuartos de final de la Copa de Italia.

El atacante mexicano fue parte del once inicial que mandó el técnico Gennaro Gattuso al campo de juego y respondió a las expectativas, al jugar un partido dinámico en el que incluso le cometieron otra falta dentro del área enemiga, que no fue sancionada con la ejecución desde los once pasos.

Tras esa polémica jugada, vino otra falta sobre el mundialista tricolor, la que si se marcó como penalti, Insigne se encargó de cobrar para el 1-0 al minuto 26’, y al 38’ en una mano revisada en el VAR, se decretó el segundo penal que el propio jugador ejecutó para marcar su segundo tanto del duelo y el 2-0.

Perugia tuvo opción de acortar distancias, pero Pietro Iemmello falló otro penalti que detuvo el arquero colombiano David Ospina. Para el minuto 75’ el Chucky salió de cambio para el ingreso de José María Callejón y el marcador ya no registró movimiento.