Lozano, productora emblema del cine mexicano contemporáneo

Mónica Lozano se convirtió este año en la primera mujer productora en estar al frente de la AMACC; sin embargo, ha estado ligada a la institución como vocal dentro del organismo durante la presidencia de Ernesto Contreras (a quien sustituye en el cargo) e involucrada en las mesas de diálogo para modificar la Ley Federal de Cinematografía convocadas por el diputado federal Sergio Mayer.

Además de formar parte de la asamblea en la Cámara de Diputados, en el año 2000, donde se entabló una discusión sobre la producción de cine mexicano, también ha estado involucrada en otros momentos importantes en la búsqueda por fortalecer la industria del cine mexicano, como ocurrió una década atrás cuando firmó una carta, junto a otros representantes como Pablo Cruz, Billy y Fernando Rovzar, Carlos Cuarón, Gael García Bernal y Diego Luna, en la que se hablaba de respetar los espacios en salas de cine para las producciones nacionales.

“Se solicitó la refundación por considerar que la Academia no es incluyente, plural y democrática. Hoy no representa todas las voces. Hablamos de la falta de representación, no de errores y aciertos”, dijo al respecto la productora.

También hace un par de años formó parte de la reunión a puerta cerrada con el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, cuando se tocó el tema cultural en la renegociación del TLCAN junto a María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura, la escritora Sabina Bermán y Jorge Sánchez, entonces director del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine).

Como productora ha trabajado en algunos de los filmes más representativos del cine nacional con más de 40 títulos, entre los que destacan Amores Perros (Alejandro González Iñárritu, 2000); Nicotina (Hugo Rodríguez, 2003); Voces Inocentes (Luis Mandoki, 2004); El Violín (Francisco Vargas, 2005); Arráncame la vida (Roberto Sneider, 2007); Colosio: El Asesinato (Carlos Bolado, 2012); el éxito en taquilla en México y Estados Unidos, No se aceptan devoluciones (Eugenio Derbez, 2013); Las oscuras primaveras (Ernesto Contreras, 2013) y Sueño en otro idioma (Ernesto Contreras, 2016), sólo por mencionar algunos.