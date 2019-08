Lucrecia Martell se niega asistir a gala de película de Polansky

De los 21 títulos que compiten por el León de Oro en la edición 76 del Festival de Cine de Venecia, solo dos fueron dirigidos por mujeres, motivo por el cual las críticas no se hicieron esperar en la jornada inaugural.

Además, la película El oficial y el espía, del cineasta Roman Polanski, acusado de abuso sexual, se encuentra en la competencia oficial.

Durante la primera conferencia del día, la directora argentina Lucrecia Martel, presidenta del jurado, declaró que no asistirá a la gala del filme de Polanski, en solidaridad con las víctimas de abusos.

Asimismo, colectivos feministas han atacado el evento ante su falta de diversidad e inclusión, ya que sólo compiten dos directoras: la saudí Haifaa Al-Mansour con The Perfect Candidate, y la debutante australiana Shannon Murphy, con Babyteeth.

De los mil 850 largometrajes presentados para su selección, cerca del 23 por ciento fueron dirigidos por mujeres.

El Festival de Venecia, que inició este miércoles, concluirá el 7 de septiembre. La vérité, del japonés Kore-eda Hirokazu y que protagonizan Catherine Deneuve, Juliette Binoche y Ethan Hawke, es la película de apertura.

A lo largo de la celebración habrá presencia mexicana, ya que se proyectará la versión restaurada de Ensayo de un crimen (1955) de Luis Buñuel, dentro de la sección Venice Classics.

Fuera de competencia se exhibirá No one left behind, de Guillermo Arriaga, en tanto que dentro de la Semana Internacional de la Crítica, sección paralela e independiente del festival, se proyectará Sanctorum, de Joshua Gil.

En competencia dentro de La Mostra se encuentra Tony Driver, una coproducción italo-mexicana de Ascanio Petrini, mientras que el actor Gael García Bernal participa en Ema y Wasp Network, filmes que compiten en la selección oficial.

Cabe destacar que el director de fotografía nominado al Oscar, Rodrigo Prieto, forma parte del jurado.