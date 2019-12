Luis David Fernández Araya

Estamos presenciando un fenómeno aparentemente atípico en cuanto a la paridad peso-dólar, es decir, en tiempos de complejidad política sobre algunas medidas que se han tomado que en un primer análisis uno pensaría que al reducirse las inversiones por ende impactarían en el tipo de cambio, pero resulta que no.

El Presidente de México cuenta con un gran respaldo social, incluso en algunas mediciones lo posicionan mejor que después de las elecciones y esto se debe aprovechar.

En cuanto al peso y su apreciación frente al dólar, es preciso aclarar que sin duda es positivo, pero que existen otros factores que inciden de manera directa en este comportamiento, como es la posibilidad de que los Estados Unidos presenten un menor crecimiento económico, lo que al final podría terminar en menor demanda de dólares.

Pero un factor importante es la larga historia que ha presentado México sobre la estabilidad de nuestras finanzas públicas, por ende, los inversionistas toman estas señales (más allá de las políticas) como buenos elementos de la salud de la economía y apuestan por los activos mexicanos.

Por eso, por el momento existen dos grandes activos que deben de aprovecharse: el grado de legitimidad y respaldo en las decisiones de gobierno y las señales de que a pesar de todo los inversionistas tienen lecturas que muchos otros sectores no hacen y eso implica realizar apuestas, correr riesgos, fortalecer monedas y generar un ambiente positivo, esto está pasando al menos a nivel macroeconómico y se debe aprovechar esta oportunidad.

Porque así como hay voces que hablan de la ganancia del peso frente al dólar, existen otras instituciones como el FMI que han bajado el pronóstico de crecimiento de la economía mexicana en 2020; es decir, debido a la posibilidad de una inversión privada moderada, existen estas estimaciones, por lo que si bien aún existen buenas noticias como la recuperación del peso frente al dólar, no se puede sino ser prudente con el manejo de la economía, aprovechar los positivos que tiene la cabeza del Ejecutivo para enviar mensajes de prudencia, de certeza, de seguridad y sobre todo que las decisiones están siendo las correctas.



Economista

@LuisDavidFer