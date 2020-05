Luisa Vox, la joven regiomontana que cautiva con su indie folk

Luisa Vox es una cantante regiomontana que desde hace años ha llamado la atención de la escena musical, no solo porque a sus 18 años ya cuenta con casi un lustro de carrera, sino porque su propuesta musical se desenvuelve en un folk con letras que se alejan de los temas convencionales con creatividad.

Ahora, la intérprete lanza “Tú y el más atrás”, el segundo sencillo de su siguiente álbum (el primer sencillo fue “7 hrs y 43 min”): “Es una canción que ha tenido una gran respuesta con los fans ya que logra conectar, la escribí pensando en poder mirar al pasado, todos tenemos algo que nos hace querer mirar o volver atrás y está canción habla sobre ello”, expresó la cantante, en entrevista con Crónica.

Desde los 7 años inició en su preparación artística con clases de guitarra. A la edad de 12 años empezó con sus primeros pasos como compositora, pero fue a los 15 años cuando ya se formalizó su primer EP y lo hizo de la mano de Flip Tamez, guitarrista de Jumbo y director artístico de School of Rock. Este material fue grabado totalmente en inglés, ya que se facilitó más la composición en este idioma.

El empezar desde muy joven le permitió explorar con diversos géneros, como el rock, pop y reggae, que la han llevado a madurar artísticamente, “ha sido un gran cambio, yo comencé a tocar a los 14 y experimente por muchos géneros, pero en este dónde estoy ahora me siento muy feliz y me gusta mucho”, comentó la cantante de folk.

“Como persona ha sido muchos cambios a mi vida, pero también he tenido mucha inspiración en mis canciones y todo esto me ayuda a madurar (…) Me gusta ser parte del movimiento de mujeres que está en esto de la música. Si te equivocas tienes tiempo de arreglarlo”, dijo en referencia a su edad.

Luisa Vox, quien ha lanzado sencillos como “Enamorarme Así”, “Ganas de Ti”, “Espejos”, “4AM” y “City Lights”, se muestra optimista ante la situación de emergencia que se vive en la actualidad, para ella esto es una oportunidad y la primera palabra que se le viene a la mente al pensar en el encierro es “inspiración”:

“Siempre trato de ver lo bueno de las cosas, a mí me ha servido para componer y escribir mucho, igual para tomarme tiempo para mí (…) Regresando de la cuarentena pienso seguir trabajando, terminar el disco y algunas presentaciones incluso en la CDMX”, concluyó la cantante.