Luminarias del deporte en el Torneo de Celebridades Amanali Country Club

DRIVER.- Una verdadera pléyade de luminarias del deporte, artistas de radio y televisión, estarán presentes en el Torneo de Estrellas y Personalidades, que se verificará este viernes 6 de marzo en Amanali Country Club & Náutica, situado en Tepeji del Rio, Hidalgo.

MADERA TRES.- Según nos indica el doctor Alfredo Sánchez Gaitán, del Comité Organizador, fueron invitados una gran cantidad de artistas, que aunque no todos juegan, estarán presentes para el mejor lucimiento de dicho evento, que será en beneficio del DIF de Tepeji del Rio.

MADERA CINCO.- Como ya lo habíamos venido informando, el certamen tiene estupendos premios al Hoyo en Uno, tales como un automóvil último modelo en el Hoyo 2; un reloj Oris y una membresía Platinum familiar de Amanali en el Hoyo 5; una membresía B de Pichilingue Acapulco para 5 personas por 5 años con una dotación de cerveza para todo un año en el Hoyo 7; un carrito de golf Club Car en el Hoyo 11 y una motocicleta último modelo con un reloj Tag Hauer en el Hoyo 17.

HIERRO SIETE.- Estarán presentes artistas y deportistas de la talla de Sergio Mayer, Ricardo Fastlich, Luis Alonso, el Borrego Nava, Fernando Alonso, Antonio Carlos Santos, el ex portero Jorge Campos, Alex Aguinaga, Luis Hernández, Saúl Lisazo, Polo Monarrez, Edmundo Crespo y muchos más que escapan a mi memoria.

HIERRO NUEVE.- El formato de juego será Foursome Ago-Gó con hándicap registrado ante la Federación Mexicana de Golf. Habrá quince premios para los mejores Oyeses y la inscripción incluye kit de bienvenida, desayuno, comida de premiación y bebidas refrescantes. Las inscripciones y mayores informes con Lidia Reyes al 5683 9701 o al celular 55 6194 9519.

APPROACH.- Por otra parte, en Hacienda Cantalagua Hotel and Country Club, se efectuará un Torneo con Causa, con el objetivo de recaudar fondos para niños con autismo y ayudarlos con medicinas.

PUTT.- El evento se realizará el próximo 12 de marzo y el sistema de juego será en base a Threesomes Ago-gó, con hándicap mínimo de 45 strokes por equipo. Para el Hole in One habrá un Beat 2020 al primero que lo realice en el Hoyo 7 y en el Hoyo 12 un reloj Tag Heuer. La inscripción incluye barra de café, kit de bienvenida y comida de premiación. Habrá también premios a los tres mejores Oyeses en cualquiera de los cuatro pares tres de la cancha y trofeo para los tres primeros lugares. Las inscripciones con el Centro de Aprendizaje Mount Rose, S. C. o al teléfono 722 104 4283 y se deberá enviar por WattsApp la ficha de depósito, para obtener recibos deducibles de impuestos. Y recuerda: El Golf es como la vida, te la pasas esforzándote todo el camino, para terminar en el hoyo.

