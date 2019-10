Lupita D’Alessio viaja por tres décadas de su historia

El rugido de Lupita D’Alessio cimbró nuevamente en el Coloso De Reforma ante 10 mil personas que se estremecieron en cuanto encendieron las luces del recinto en punto de las 21:15 horas.

Reluciente como una leona, la intérprete dijo ser una noche para cantarle a todos aquellos hombres temas de amor y más de desamor, “gracias por esta noche, ya tenía un rato que no venía, vamos a cantar con todo lo que tenemos”, fueron las palabras de bienvenida, mientras en el escenario sus músicos ya comenzaban con los acordes de “Hazme olvidarlo”, “Aquí estoy yo”, “Ni guerra, ni paz”, mismos que fueron coreados por cada uno de los presentes.

Recordando varias anécdotas arriba del escenario, la también llamada Leona Dormida, incentivo a las mujeres a cantarles a todos aquellos que habían marcado su vida y a quienes hasta se habían ido con otra, con ese coraje y entereza se dispuso a cantar “Que ganas de no verte nunca más” y “No preguntes con quien”.

El público se levantaba de sus asientos y ofrecían distintas ovaciones a la cantante, mientras también se escuchó en repetidas ocasiones el nombre de la cantante, “Lupita, Lupita”, así mismo, minutos de aplausos se escuchaban. Un viaje musical por más de tres décadas de trayectoria, en el que su inigualable rugido volvió a rugir en uno de los recintos que dijo habían marcado parte de su carrera, y del cual, dijo estar lista para continuar por un par de años más.

Aprovechó un momento del show para agradecer especial mente al público, pero en particular a sus músicos y al equipo que ha estado con ella, “sé que no soy una persona fácil, pero todo lo que hago arriba de un escenario es gracias a ustedes, mi público, y a todos mis músicos, sin ellos esto no sería lo mismo, ellos le dan intensidad a cada una de las letras. Soy una persona muy especial, pero los llevo siempre en mi vida y corazón, gracias por todo”, expresó.

A pesar que fueron pocos los temas que canto, no podían faltar éxitos como “Inocente pobre amiga”, “Mudanzas”, y el tema “Costumbres”, un clásico como homenaje a quien dijo ser un maestro de la música, Juan Gabriel. Ya con los ánimos encendidos y después de casi dos horas de show, la cantante se despidió del público, con la fiel promesa de regresar pronto, pero eso si, sin antes cantar a una sola voz “Mentiras”.

