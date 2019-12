Macri se despide pidiendo vigilar que “no roben” a Argentina

El presidente saliente argentino, Mauricio Macri, dijo adiós este sábado a sus seguidores, que llenaron la emblemática Plaza de Mayo, y los emplazó a “cuidar” el país.

“Que no la roben (a Argentina), que (no) la maltraten, que no la estafen, que no la descuiden nunca más”, afirmó Macri, a quien relevará en el poder desde el martes Alberto Fernández, que como vicepresidenta tendrá a Cristina Fernández, quien fue mandataria entre 2007 y 2015 y es investigada por la Justicia por supuesta ­corrupción en varias causas.

“Somos muchos y estamos cada vez más juntos para defender las cosas que hemos logrado y defender la Argentina si alguno quiere intentar abusar”, recalcó Macri desde la Plaza de Mayo.

Pese a este mensaje de aparente beligerancia con su relevo, Macri aseguró ayer que “si ellos deciden ir por el camino de la construcción, del ordenamiento y de la transparencia, vamos a apoyar”. “Aún con las cosas que ellos no nos quisieron ayudar a nosotros, nosotros sí lo vamos a hacer, estamos acá por los argentinos”, afirmó el todavía mandatario en una entrevista difundida en sus redes sociales.