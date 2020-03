Macron aplaza sus salidas del Elíseo por el coronavirus

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este lunes el aplazamiento de todas las salidas del palacio del Elíseo que no tengan que ver con la crisis del coronavirus, que también ha provocado el cierre del museo de Louvre y la cancelación del Salón del Libro de París.



El presidente recorta así todos los desplazamientos previstos esta semana "que no eran urgentes" para "estar disponible para otras prioridades", indicó a Efe un portavoz oficial.



Agregó que "no hay ningún motivo para la alerta" y que es un reajuste de agenda "habitual".



Macron tenía programado acudir mañana a la cena de honor del Consejo Representativo de las Instituciones Judías de Francia (CRIF), un acto que fue aplazado "por motivos sanitarios", según indicó a Efe esa institución.



Al día siguiente, tenía previsto viajar al departamento meridional de Gers para participar en un acto cultural.



Su agenda oficial mantiene todas las convocatorias que tienen lugar en la residencia oficial, como la visita prevista este lunes de la directora ejecutiva de la ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka.



Desde finales de enero, en Francia se han alcanzado los 130 casos confirmados de coronavirus, entre los cuales ha habido dos víctimas mortales.



La crisis del coronavirus provocó también que, por segundo día consecutivo, el museo parisino del Louvre permaneciera cerrado, a causa de la negativa de su personal a trabajar hasta que no se pongan medidas de protección.



El sindicato CGT indicó en Twitter que los empleados aprobaron "por unanimidad" acogerse a su derecho de no trabajar cuando la situación laboral presenta un peligro grave e inminente para su vida o su salud.



El personal recurrió a ese mismo derecho este domingo. El horario habitual del Louvre tanto el fin de semana como el lunes es de 09.00 a 18.00 hora local.



Mañana, martes, tampoco abrirán las puertas del museo al tratarse de su día semanal de cierre.



Por el momento, el resto de museos de la capital mantienen sus horarios habituales. El de Orsay, situado junto al Louvre y que cada año recibe a más de 3,6 millones de visitantes, cierra los lunes.



El Louvre fue visitado el año pasado por 9,6 millones de personas. Los visitantes extranjeros representaron el 75 % de ese flujo y, según su propio balance, procedieron principalmente de Estados Unidos, China y países de la Unión Europea (con España, Alemania, Italia y el Reino Unido en cabeza).



También se canceló el Salón del Libro de París, previsto entre el 20 y el 23 de marzo, que reúne a 3.000 autores y 1.200 expositores y que anualmente visitan unas 160.000 personas. En esta edición, tenía a la India como país invitado.



La 29 edición del salón parisiense del manga, prevista para el 7 y el 8 de marzo, también fue anulada.



El Ejecutivo francés anunció este sábado la prohibición de todos los acontecimientos que tengan lugar en un recinto cerrado y reúnan a más de 5.000 personas y la de aquellos en abierto que puedan congregar a mucha gente procedente de zonas de riesgo.