Macron no renunciará a la reforma de las pensiones

El presidente francés, Emmanuel Macron, no renunciará a la reforma de las pensiones, contra la que los sindicatos vienen protestando desde hace dos semanas, aunque no descarta introducir mejoras en el plan presentado el pasado jueves por el Gobierno.

"El presidente no abandonará el proyecto" ni le privará de su esencia, pero "está dispuesto a mejorarlo", aseguraron este miércoles fuentes del Elíseo, pocas horas antes de que comience una ronda de contactos del Gobierno con los interlocutores sociales.



En esas entrevistas con los líderes sindicales, que el martes convocaron multitudinarias manifestaciones en el país contra la reforma, se podrá negociar la edad mínima de jubilación, fijada en los 64 años, agregaron las fuentes.



Precisamente, las diferencias sobre ese último punto explica que el sindicato CFDT, mayoritario en el sector privado, se sumara a los desfiles, lo que llevó que por vez primera desde 2010, las principales centrales del país se manifestaran de forma conjunta.



La CFDT acepta otros de los puntos del proyecto gubernamental, como la eliminación de los regímenes especiales, mientras que otros sindicatos, como la CGT, piden la retirada total de la reforma.



El Elíseo indicó que Macron también puede hacer concesiones en el calendario de entrada en vigor de la reforma de las pensiones.



El primer ministro, Edouard Philippe, había asegurado que también podrían mostrarse flexibles en otros puntos, como la pensión mínima de 1.000 euros, la anticipación de la jubilación para trabajos con condiciones más duras o la transición al nuevo sistema por puntos de funcionarios y beneficiarios de los regímenes especiales.



Entre estos últimos figuran los trabajadores de las empresas de transportes públicos, los más activos en la protesta, que en las dos últimas semanas mantienen parcialmente bloqueado al país, sobre todo en la capital y otras grandes ciudades.



En este sentido, el Elíseo indicó que Macron ha pedido al Gobierno que mantenga las negociaciones durante el periodo navideño, y a los sindicatos que detengan los paros en esas fechas para permitir a los franceses viajar esos días con normalidad.



Las dificultades en los desplazamientos se mantuvieron este miércoles, con suspensión de trenes y cierre de líneas de metro, pese a que la participación en los paros en la empresa pública de ferrocarriles SNCF se redujo al 13,6 %.



No obstante, dos tercios de los maquinistas continuaron en huelga.