Macron sobre el "brexit": La UE no aceptará "dumping" en sus fronteras

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo este viernes que espera que el Reino Unido sea en el futuro un país "aliado amigo y extremadamente cercano" desde una "convergencia reglamentaria" con la Unión Europea (UE), que no aceptará "dumping" en sus fronteras.



"Mi deseo es que el Reino Unido siga siendo un país aliado, amigo y un socio extremadamente cercano. La condición es que lleguemos a definir las reglas de una relación leal" y de "convergencia reglamentaria", comentó Macron en rueda de prensa al término del Consejo Europeo celebrado en Bruselas.



El presidente francés avanzó que, "cuanto más ambicioso sea el acuerdo comercial" a negociar entre Londres y Bruselas una vez el Reino Unido salga de la UE el 31 de enero, "más amplia debe de ser la convergencia" y avisó de que la Unión Europea no aceptará "dumping" en sus fronteras, tanto económico como social o ecológico.



"Ha llegado el tiempo de la claridad", declaró Macron, que felicitó al conservador Boris Johnson por su victoria electoral y dijo que espera que se rectifique el acuerdo para que el Reino Unido pueda salir de la UE el 31 de enero de 2020.



El presidente francés mencionó algunos de los aspectos en los que espera que la cooperación con el Reino Unido sea especialmente cercana, como la seguridad y defensa, y señaló que la UE defenderá sus "intereses estratégicos" y una "competencia equitable".



"No os vais de Europa, seguís a nuestro lado y nosotros al vuestro", dijo Macron, que apeló a la historia común de las islas británicas y la Europa continental.



El jefe del Estado francés agregó que, una vez el Reino Unido abandone la UE, "Francia será el único país con armas nucleares y en el Consejo de seguridad de la ONU" de los Estados miembros y llamó a los Veintisiete a "avanzar en la soberanía" militar tecnológica y climática.



"Creo en la fuerza de este continente y creo en la fuerza, en el seno de este continente, de la Unión Europea", agregó Macron quien dijo que la UE mantendrá "un vínculo especial, muy especial, con el Reino Unido", que espera siga siendo un "aliado leal".



Sobre la posibilidad de negociar el acuerdo sobre la relación futura en solo once meses, el presidente francés dijo que "la experiencia nos dice que no podemos descartar los retrasos".



"Y lo dice alguien al que no le gustan los retrasos", bromeó.



Macron no quiso entrar a analizar el impacto en la negociación del acuerdo comercial que tendrá el hecho de que el Partido Nacionalista Escocés, claro vencedor de los comicios en Escocia, haya pedido la celebración de un nuevo referéndum de independencia.



"Hay que tratar las cosas en el buen orden. No me corresponde a mí comentar un asunto de política doméstica británica. En efecto vemos que en algunas partes del Reino Unido hay una fuerte voluntad de seguir en la Unión Europea" que podría expresarse "en el marco constitucional previsto, pero la voluntad para nosotros es negociar con el Estado soberano, que es el Reino Unido", concluyó.