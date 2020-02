Macron sugiere sanciones contra Rusia por injerencia en procesos electorales

El presidente francés, Emmanuel Macron, mencionó este sábado la posibilidad de instar a la imposición de sanciones contra Rusia como forma de combatir la injerencia desde ese país en las elecciones en países europeos.



Macron sugirió que se trabaje con Rusia en la dirección de "desescalar" pero al mismo tiempo instó a los socios europeos a una intervención más decidida.



"Habría que activar una metodología de acción rápida y quizás también de atribución mucho más clara y fuerte y un sistema de sanciones ", declaró Macron preguntado en la Conferencia de Seguridad de Múnich (sur de Alemania) sobre la posibilidad de que se produzcan interferencias en los próximos procesos electorales.



Macron dio por hecho que Rusia aplica, tanto mediante actores privados como públicos o "agentes interpuestos", estrategias de influencia para obtener resultados próximos a sus intereses cuando se celebran elecciones en países europeos.



"La persona que está delante de ustedes sufrió un ataque masivo antes de la primera vuelta, así que sabe de dónde viene", dijo Macron a propósito de las elecciones presidenciales de 2017 de las que salió vencedor y le proporcionaron la llegada a la jefatura del Estado.



El presidente francés dijo por ello que no se puede ser "ingenuo" en relación con los propósitos perseguidos por el régimen ruso en relación con su política exterior hacia los países de Europa occidental.



"La estrategia de Rusia ha sido la de acompañar a los movimientos políticos antieuropeos, antiinmigración, muy conservadores", explicó Macron, quien aseguró: "Rusia continuará intentando desestabilizar".



"Rusia seguirá siendo un actor" en ese ámbito, constató el presidente francés, quien advirtió de la existencia de "vulnerabilidades enormes" en los países de la Unión Europea (UE) en ese ámbito, del que dijo que plantea retos por tratarse de "una nueva forma de criminalidad".



Macron aludió en una intervención en ese foro de política de seguridad a que Rusia ha dado a los países de la UE "muchas razones para desconfiar" y estimó que los socios comunitarios han sido "débiles" frente a Moscú.



El presidente francés se refirió también a las sanciones ya en vigor por parte de la UE por la política rusa en relación con Ucrania y reconoció que quizás no han alcanzado su objetivo, pero dejó claro que no está proponiendo que se levanten.

