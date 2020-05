Madonna y la confesión de coronavirus tras romper cuarentena para ir a una fiesta

“Solo para aclarar las cosas ante esa gente que prefiere creer los titulares sensacionalistas que hacer sus propias investigaciones sobre la naturaleza de este virus. No estoy actualmente enferma”, declaró.

“Cuando uno da positivo por anticuerpos significa que ha tenido el virus, lo que claramente me pasó cuando estuve enferma al final de mi gira en París hace más de siete semanas”, escribió la cantante Madonna, de 61 años, en su cuenta de Instagram como respuesta a las notas que salieron luego de que el pasado fin de semana rompió su cuarentena, que pasaba en Londres junto a sus hijos menores, para viajar a Nueva York a la fiesta de un amigo.

“Y solo para aclarar las cosas ante esa gente que prefiere creer los titulares sensacionalistas que hacer sus propias investigaciones sobre la naturaleza de este virus. No estoy actualmente enferma”, dijo la cantautora en el texto publicado en su cuenta de Instagram, lo que ha provocado revuelo a nivel mundial, puesto que se asume una irresponsabilidad por parte de la cantante al asistir a una fiesta masiva en tiempos del Covid-19.

Más aún, la también actriz señaló que el resto del equipo que la acompañaba en los ensayos y sobre el escenario también estuvo enfermo durante ese periodo: “Todos pensamos que teníamos una gripe muy grave. Gracias a Dios, todos estamos sanos y bien ahora”, aseguró la artista.

La fiesta a la que acudió Madonna fue a la de su amigo, el fotógrafo Steven Klein (especializado en moda y retratos de personajes famosos), quien el pasado 30 de abril cumplió 55 años. Dejó Londres en un avión privado rumbo a Nueva York. Luego se le vio abrazando al festejado sin mantener distanciamiento con el resto de los invitados.

Fue el mismo Klein el que mostró a la Reina del Pop a través de una retransmisión en directo, a través de la plataforma Zoom, en la que afirma que tuvo 130 invitados, entre los que se encontraba Madonna y otros amigos. “Hubo tarta, música, luces de discoteca y hasta una bailarina de pole dance”, dijo, pero los medios cuestionaron la falta de guantes, ni mascarillas ni distancia social. La fiesta se celebró en una granja de cría de caballos que Klein posee a las afueras de la ciudad.

Madonna no ha mostrado esas imágenes en sus redes, ni tampoco ha dado cuenta de la fiesta en los diarios que narra a través de sus redes, pero sí se la ha podido ver en imágenes de la fiesta publicadas por el resto de invitados, lo que le ha valido las críticas, por lo cual en su publicación en Instagram también enfatizó su ayuda para desarrollar una vacuna contra el Covid-19.

“¡Agradecida de que puedo ser parte del apoyo a la investigación para encontrar la cura para la Covid-19!”, dijo al comenzar el mensaje. Cabe decir que ha donado 1,1 millones de dólares durante una conferencia de donantes organizada por la Unión Europea que ha recaudado más de 7 mil 400 millones de euros.

La intérprete finalizó su improvisado comunicado apelando a la responsabilidad de los periodistas y de sus propios seguidores, instándolos a que se informen debidamente antes de sacar conclusiones precipitadas sobre ella: “¡Espero que eso aclare las cosas para los que van demasiado deprisa! ¡El conocimiento es poder!”, escribió.

Precedente. “Lamentamos informar que el espectáculo de Madonna está cancelado debido a lesiones permanentes”, escribió la sala Grand Rex, de París, en su página de Internet, el pasado 1 de marzo, para anunciar la cancelación de su presentación, debido a que arrastraba desde meses atrás una lesión en la rodilla, que también le había afectado la cadera.

Incluso, a mediados de febrero tuvo que dejar el Grand Palladium de Londres apoyada en un bastón y agarrada del brazo de uno de sus ayudantes; pero en marzo, ella misma contó que se sentía muy cansada y que tenía graves dolencias físicas que le obligaban a someterse a hasta seis horas de rehabilitación al día.

“Me duele mucho (...) Pero no quiero su piedad. Yo fui quien quiso hacer esta gira y la terminaré cueste lo que cueste. Me considero una guerrera. ¡Nunca renuncio, nunca me rindo, nunca me rindo! Sin embargo, esta vez tengo que escuchar a mi cuerpo y aceptar mi dolor es una advertencia”, dijo a los medios.

El Madame X Tour comenzó en Nueva York en septiembre, pasó por Chicago, San Francisco, Las Vegas, Los Ángeles, Boston, Filadelfia, Miami, Lisboa y Londres y concluyó el pasado 9 de marzo, en la capital francesa. Para su primer concierto en París, el 22 de febrero, la artista hizo esperar a su público tres horas y media antes de salir al escenario.

Luto por Covid-19. “Cuarentena, número nueve. No siempre podemos tener un buen día”, escribió el pasado 13 de abril en su cuenta de Instagram para dar a conocer una noticia fatal: “La lanza ardiente se abre paso en mi interior, se desliza por mi pierna y no puedo concentrarme en nada excepto en la idea de una solución, y me pregunto qué forma tomará”, continuó.

Luego confesó que vivía una situación complicada por la muerte de dos de sus amigos cercanos (uno de ellos Orlando Puerta, ejecutivo, promotor y colaborador en los últimos años y el hermano de uno de sus guardias de seguridad) y un primo a causa de la Covid-19:

“En las últimas 24 horas, murió mi primo; también fallecieron el hermano de uno de mis guardias de seguridad y Orlando Puerta, una persona que jugó un papel muy importante para lograr que algunos de mis remixes se incluyeran en listas de baile”, dijo la intérprete, en un mensaje que conmovió a sus fanáticos. Hoy la percepción que se tiene de ella ha cambiado por completo.