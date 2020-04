Malinforman al presidente, la L3 no está concluida: Alfaro

En su informe trimestral que rindió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la Línea 3 del Tren Ligero ya estaba concluida, sin embargo, en un simple ejercicio de observación se puede constatar que esto no es así, pues aún están estaciones en obra negra.



Ante este anuncio, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, señaló que el presidente está mal informado de la situación que guarda la Línea 3 y que ni siquiera se han concluido los procesos de entrega recepción del patio de maniobras y del viaducto dos.



“Es evidente que la Línea 3 no está terminada, no creo que sea necesario polemizar más, estamos en los procesos de entrega recepción de las cocheras, de los talleres, del viaducto dos (…) Creo que le informaron mal al presidente, me parece que es un asunto de información al interior del gabinete federal, lo que puedo decir es que la ruta de trabajo que tenemos con la SCT se está atendiendo puntualmente y prefiero la SCT diga cuando termina porque el asunto depende de ellos, pero podemos decir que hay buena coordinación con la SCT, que estamos trabajando duro y creo que le informaron mal al presidente, no hay que polemizar más sobre eso”, explicó Enrique Alfaro.



Con la dirección de Javier Jiménez Espriú de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el presidente López Obrador, se han asignado dos fechas para su culminación y puesta en marcha para los tapatíos, pero no éstas se han cumplido.



En un primera se dijo que sería en el pasado mes de diciembre de 2019, por parte del presidente, cuando estaría lista, pero la promesa se incumplió; luego fue el mismo Jiménez Espriú quien dijo que sería en este mes de abril de 2020 cuando estaría operando, sin embargo, aún falta obra por terminar, capacitación y conclusión de los procesos de entrega recepción de la federación al Estado, y debido a la contingencia por COVID-19, están paradas en algunos puntos los trabajos, todo parece indicar que no será en este mes.



La construcción de la Línea 3 cambió drásticamente la cara de tres municipios de Jalisco, Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque, las obras iniciaron en 2014 y se tenía contemplado concluir en tres años con una inversión cercana a los 19 mil millones de pesos, sin embargo, hasta el momento no se ha concluido y la inversión final se estima en cerca de los 33 mil millones de pesos.

ijsm