Mañana se concreta en el Senado la renuncia de Medina Mora: Monreal

Será este martes cuando se concrete la renuncia de Eduardo Medina Mora una vez que la mayoría de Morena en el Senado apruebe esta dimisión, explicó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal , quien rechazó que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo haya presionado para que tomara esa decisión.

“Son conjeturas falsas, especulaciones muy perversas”, aseguró.

Monreal se negó a confirmar o especular si la renuncia de debió a un presunto tráfico de influencias o actos de corrupción del ministro pero confió en que Medina Mora se mantendrá en el país para enfrentar cualquier circunstancia de carácter legal de manera frontal.

” Lo conozco y creo que así lo hará, sí es que deseamos que todo salga bien”, indicó.

El coordinador de Morena explicó que el mecanismo para que se concrete la renuncia de Medina Mora, donde sólo se requiere presentarla en la agenda de la sesión de este martes, y aprobarla por mayoría simple —como la tiene Morena y sus aliados— sin que se requiera que el aún ministro de la Corte explique las razones de su dimisión.

“La verdad es que es un asunto que compete al señor Medina Mora y él es el único que puede explicar”, consideró.

El ministro o ministra que sea electo sólo estará en el cargo por los 10 años que le restaban a Medina Mora como integrante del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

—¿El Gobierno del Presidente López Obrador no lo tumbó?

—No, falso. El Gobierno del Presidente López Obrador ha sido un Gobierno respetuoso del Estado de Derecho. No tiene injerencia alguna entre los poderes. Ha respetado al Poder Legislativo y ha respetado al Poder Judicial.

Monreal llamó a los ministros de la Corte a mantener la tranquilidad y consideró que el máximo tribunal de Justicia de la Nación se mantiene en actividades normales pese a esto.

“Un asunto de esta magnitud debe mantenerlos unidos como poder independiente, como poder autónomo y que de nuestra parte expresamos nuestra solidaridad a la Corte como Poder Judicial autónomo e independiente y que el hecho de presentarse esta circunstancia no impide que la Corte siga trabajando en todos los asuntos que le son planteados por los ciudadanos”, estableció.