Mancera actuó con indolencia ante feminicidios: Sheinbaum

Agregó que el 7 de junio pasado, la Conavim resolvió que ya no era procedente declarar la Alerta de Violencia de Género en la Ciudad de México porque “el actual Gobierno de la Ciudad de México –a diferencia del anterior- ha emprendido acciones relevantes para la implentación de las propuestas realizadas por el grupo de trabajo, lo cual contribuye a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en la Ciudad”.

El Gobierno de la Ciudad de México aseguró que la administración encabezada por Miguel Ángel Mancera actuó con "indolencia y desatención" para atender los feminicidios en la capital.

Al reponder a la decisión del juez tercero de distrito en Materia Administrativa Federal, de otorgar un amparo a dos organizaciones civiles para que se instrumente la Alerta de Género en la capital frente a los casos de feminicidio, aseguró que el gobierno de Mancera incumplió con 70 por ciento de las recomendaciones emitidas en 2018 por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim).

Según la mandataria capitalina, su administración ha emprendido medidas relevantes para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la ciudad.

Entre otras, el 20 de marzo pasado se instaló un nuevo Centro de Justicia para las Mujeres, en la Alcaldía de Tlalpan, y el 6 de mayo se anunció la creación de la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio, encargada del desarrollo del Programa Integral para la Atención, Investigación y Combate a la Impunidad del Delito de Feminicidio.

Asimismo se incorporó el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establecido en la sentencia relativa a la investigación de la muerte violenta de “Mariana Lima”, para que todas las muertes violentas de mujeres sean investigadas bajo la hipótesis de feminicidio. A partir de esa incorporación se han reclasificado carpetas e investigado bajo el protocolo de feminicidio.

De acuerdo con Sheinbaum Pardo, también se implementó un grupo especializado de apoyo a las investigaciones de feminicidio y violencia sexual, el cual ha interactuado con organizaciones civiles solicitantes de la alerta, a fin de incorporar sus experiencias.

“A partir de abril de 2019 los 70 ministerios públicos de las fiscalías desconcentradas cuentan con una abogada de la Secretaría de las Mujeres encargada de asesorar y apoyar a las mujeres que llegan a presentar denuncias por violencia de género o familiar. A la fecha la intervención de estas abogadas ha posibilitado que se abran cinco mil 670 carpetas de investigación, y han atendido a 28 mil 135 mujeres”, enfatizó.

La jefa de gobierno reconoció que se requieren acciones adicionales, y en atención a la solicitud de diversos grupos organizados que se han manifestado por mayor atención a la violencia de género, "recientemente anunciamos medidas emergentes para ser aplicadas entre septiembre y diciembre de 2019".

Entre otras Transporte Público: Viajar seguras y protegidas; Botón de auxilio vinculado a C5 y ?Fortalecimiento de espacios exclusivos para mujeres (vagones y unidades exclusivas, entre otros.

“?Siempre hemos sostenido que la Alerta de Violencia de Género en los diferentes estados y municipios donde se ha declarado, no ha tenido los resultados esperados; que el fondo es realizar las acciones necesarias para disminuir la violencia de género y no la declaratoria per se", aseveró

Sheinbaum Pardo añadió que en fechas recientes, la propia titular de la Conavim ha planteado la necesidad de redefinir el mecanismo de la Alerta de Violencia de Género, "pues no ha tenido los efectos esperados en los 17 estados donde se ha declarado”.

