Manejo de datos centralizado y blockchain

Uno de los aspectos más paradójicos que entraña la digitalidad en la que muchos nos movemos desde antes de esta disrupción sistémica del neoliberalismo precipitada por la pandemia, mas no ocasionada por ésta y eso sólo los necios o los extractivistas se niegan a verlo, es el manejo centralizado de nuestra gestión de datos.

El regreso a una “normalidad” anhelada, está entrañando la reconfiguración de nuevos escenarios de trabajo en el que el llamado “Quédate en casa”, se convertirá en una tendencia que por ahora luce caótica y desaliñada como la ensortijada cabellera de Medusa. Para algunos éstas serán áreas de oportunidad, para otros una condena o un traslado de la desigualdad laboral en la oficina, al seno del hogar. Aunque esa es otra paradoja que me guardo en el bolsillo para comentar en otra ocasión.

El punto es que casi todas las plataformas que permiten el movimiento de la economía, las relaciones sociodigitales y la administración privada y pública, están centralizadas y son monopólicas en dos aspectos básicos: código de programación cerrado y almacenamiento centralizado de nuestra data digital que implica hábitos de consumo, gustos y comportamiento social, cuando menos.

Veamos este ejemplo a partir de una red que casi todos usamos porque para muchos no hay de otra: Facebook. Esta red social, como muchas otras más que de benditas tienen lo que yo de acróbata, se nos ofrece como un servicio de fachada “gratuita” cuyo valor radica en la información que le proporcionamos a un monopolio de todas nuestras actividades en línea, realizadas desde ese clúster con herramientas cada vez más sofisticadas para que no salgamos de él.

Ese servicio, también llamado internet de la información, vale por todos los datos e interacciones que le hemos entregado en bandeja de plata cada vez que nos sumergimos en él. Sería estúpido pensar que con esa mina de datos de millones de usuarios, el sistema algorítmico de Facebook no lucre. Muchos lo saben o caso lo intuyen.

Por ejemplo: ¿Quién no ha visto en los muros de sus amigos cadenas absurdas que empiezan con párrafos de este tenor: “Facebook ha bloqueado a mis amigos para que no vean lo que publico, rompamos la lógica de la dominación, dame un me gusta y copia y pega este mensaje entre todos tus contactos para romper con la dictadura del algoritmo…” o ingenuidades parecidas?

Aceptémoslo: estamos atrapados en un modelo de gestión de datos centralizado. Por eso tampoco sería tan descabellado suponer que cada vez se nos oculte más lo que realmente nos interesa ver; por eso es cada vez más exasperante toparnos con anuncios hasta en el Messenger del servicio. La pregunta es: ¿hay salida al modelo de internet de la información?

La respuesta a mediano plazo la podemos encontrar en otro concepto que gestiona nuestros datos de manera diferente. El internet del valor.

Todo empezó cuando explotó la pasada burbuja financiera en el 2008 y Satoshi Nakamoto (un personaje anónimo o un grupo de especialistas en criptografía agrupados en torno a este nombre) desarrollaron la tecnología de la cadena de bloques, mejor conocida como blockchain, para impulsar en el mercado financiero una moneda digital prácticamente imposible de hackear o de manipular: el Bictoin, tema de uno o más artículos.

¿Qué es la blockchain en la que se basa el internet del valor? Aunque esto es un tema muy profundo, en el que yo apenas empiezo a hacer mis pininos, puedo compartir a grandes razgos algunas de sus características principales:

No existe un modelo centralizado que concentre la información y sujeto a modificaciones o hackeos como en los bancos, las redes sociales como Facebook, etcétera. ¿Por qué?

Porque los servidores dispuestos en todo el mundo (llamados nodos) replican la información pero sin “confiar” entre ellos. Esta “desconfianza” es parte de lo que hace inviolable la cadena de bloques. Y se basa a partir de un problema ejemplificado con las Guerras Bizantinas.

La investigadora de la UNAM Eloísa Cadenas, especialista en el tema y directora general de CryptoFintech, lo explica así para BBC News:

“El ‘problema de los generales bizantinos’ y su solución se ha aplicado desde la década de 1980 en diversos ámbitos, desde los sistemas informáticos a la industria aeroespacial y a la nuclear. Pero más recientemente se ha usado en el desarrollo de las criptomonedas. ‘Este problema se planteó para explicar una situación en la que los involucrados deben consensuar una estrategia para evitar el caos del sistema’. Cuando hay un miembro malicioso, ‘el consenso es la clave’”.

Después añade: “Nakamoto supo cómo integrar cosas que no estaban resueltas, la prueba de trabajo, el sistema de consenso, muchas cosas que se necesitaban dentro de la tecnología.”

Ethereum es una criptodivisa que permite la generación de aplicaciones basadas en la cadena de bloques, y aunque estamos todavía en pañales, es muy posible que esta crisis nos revele que en los próximos años encontremos una red social basada en la blockchain más confiable que Facebook. Si se pudo romper el monopolio de la gestión de datos de los bancos, ¿por qué no hacer minería para que nuestra interacción sociodigital no la monopolicen un puñado de firmas con los colmillos sedientos de nuestros datos?

