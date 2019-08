Manuel Lovato

El dueño del Salamanca CF UDS, equipo de Segunda B (tercera división española) vuelve a estar en el ojo del huracán, luego de la denuncia del exárbitro mexicano Marco Antonio Rodríguez, quien tras tres días de ser nombrado como nuevo técnico del equipo, fue cesado, por no querer ser usado como prestanombres, pues según sus propias declaraciones querían usar su título para que el también mexicano José Luis Trejo ejerciera la función de técnico. En mayo pasado Lovato fue denunciado por jugadores del Salamanca por no pagarles a tiempo sus servicios en el equipo, pero esta vez el asunto es más grave, toda vez que según Rodríguez se estaba atentado contra su dignidad, aspecto para el que él no se prestó.