Mara Gómez Pérez, nueva Comisionada de Atención a Víctimas

En medio de cuestionamientos y acusaciones por supuesta cooptación a víctimas a cambio de respaldo para el cargo, Mara Gómez Pérez, fue electa por el pleno del Senado como la nueva titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), para un periodo de 5 años, sin opción a la reelección.

Ello a pesar de los señalamientos en su contra por ser una especialista en temas electorales y no en derechos humanos o víctimas.

La nueva comisionada obtuvo mayoría calificada al registrar 74 de 109 votos emitidos de la terna que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, conformada también por María de los Ángeles Haces Velasco, quien obtuvo 15 votos y Melba Adriana Olvera Rodríguez 20 votos.

Mara Gómez es abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho, con doctorado en Derecho por la UNAM. Especialista en Justicia y Derechos Humanos. La nueva titular de la CEAV rindió de inmediato protesta al cargo.

Actualmente se desempeña como secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El senador sin partido, Emilio Álvarez Icaza, presentó un voto particular para solicitar que la terna se desechara, porque ninguna de las candidatas cumplía con algunos de los requisitos establecidos en la ley para ocupar el cargo.

“Para rechazar la terna porque los colectivos así lo han dicho, tendría que haber habido un diálogo de los candidatos con los colectivos. (…) Haberse desempeñado destacadamente y permítanme subrayar haberse destacadamente en actividades profesionales del servicio público, en sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta ley, la materia de esta ley es atención a víctimas, es acompañar a víctimas, es litigar con víctimas, no es ser licenciado en Derecho, no es trabajar en procuración de justicia, no es ser experta electoral”.

Félix Salgado, senador de Morena, defendió la terna y, se enfrascó en un debate con Emilio Álvarez Icaza por la postulación de Mara Gómez.

“Hubo excesos en señalar a la compañera Mara que no reúne los requisitos, (…) sí los reúne, completamente, absolutamente, si atendido a víctimas, tan es así compañero Álvarez Icaza que aquí está un reconocimiento que tú le estás haciendo ella, aquí está el reconocimiento firmado el 5 de julio de 2005, donde incluso agradeces a Mara Gómez su participación como ponente en el seminario Reparación del Daño por Violaciones a los Derechos Humanos, aquí estás Emilio firmando y reconociéndola”.

ACOMODATICIO El ex ombudsman de la Ciudad de México, Emilio Álvarez Icaza, le reviró así a Salgado Macedonio:

“Dice el clásico que hay comentarios que denotan algo más que simple ignorancia, como es el caso del muy querido amigo Félix. (…) Parece que el poder te da amnesia, no es así Félix, no te confundas. (…) Y no hagas alarde del cambio de posición por el poder, la ignorancia o el acomodaticio pudiera ser Félix. (…) Un cartón no hace una trayectoria, Félix”.

ijsm