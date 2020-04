Marcada, de Sarah Edmondson

(Fragmento)

1

Suposición Básica

2005

Bahamas

Durante mi infancia, con frecuencia sentía un conflicto entre querer pertenecer y expresarme con mi propia voz. Fui criada en Vancouver por dos adorables profesionales de la salud mental que fueron influidos por el clima social y el activismo político de la década de los sesenta e inicios de los setenta, cuando se conocieron. Uno de mis recuerdos más nítidos de la infancia es cuando le robé un juguete de Mi Pequeño Poni a una de las niñas en mi grupo de scouts. Yo tenía ocho años. Aquella noche, con compasión y sin juicio, mi madre se sentó en mi cama y con una conversación reflexiva me hizo entender que lo que había hecho no estaba bien y era necesario repararlo. Me dijo que algunas veces un niño roba cuando siente que algo de él o ella ha sido tomado sin su permiso. Mi madre era como la canadiense judía Joan Baez –muy inteligente, con una cabellera abultada, lucía largos vestidos de terciopelo hasta el suelo, collares marroquíes, y amante de la música folk–. Con su especialidad académica en educación de la infancia temprana, me educó de una forma que honraba su creencia de que los niños debían ser criados con respeto y en un espacio para desarrollarse y descubrir quiénes son.

La bondad era un valor que mis padres compartían. Mi madre se enamoró de mi padre al terminar la universidad, en la década de los setenta, cuando trabajaban con un grupo de amigos para abrir un café vegetariano, en Yorkshire, Inglaterra, llamado Alligator (recientemente me enteré de que aún existe). Mi padre siempre ha sido el tipo de individuo que no titubea en cuanto a sus creencias, incluso si llegaran a pasarle factura por ello. Siendo joven, renunció a la tradición británica aristocrática de sus padres, un lord y una lady reales, y eligió marchar en los muelles para exigir un pago justo y mejores condiciones de trabajo para los empleados sindicalizados. La imagen que tengo del padre de mi infancia es el recuerdo de verlo cantar con su guitarra mientras marcha en una protesta pacífica.

Incluso después de que se separaron, cuando yo tenía tres años, mis padres se unieron de la manera más progresiva y consciente para criarme como compañeros, antes de que la cocrianza fuera una moda. Me inscribieron en un jardín de niños del barrio que parecía una pequeña isla: un edificio de ladrillos sobre un campo extendido con vista a una serie de playas conocidas como las Spanish Banks. Yo vivía para las clases de literatura y teatro De imaginación activa, con frecuencia jugaba sola a actuar, sobre todo porque yo era una de las dos únicas niñas del grupo. Después de las clases, mientras los más atléticos jugaban futbol soccer, yo me unía a los niños de naturaleza más gentil para fantasear juntos o caminaba una cuadra a mi casa para hacer joyería de fantasía y pañoletas que vendía en la playa, en el verano.

Desde los doce años, cada verano, mis padres me enviaban a un campamento judío de extrema izquierda, de donde yo volvía con la confianza de decirles a los muchachos de preparatoria que se fueran a la mierda cuando levantaban las manos y gritaban «¡Heil, Hitler!». Me encantaban los veranos en el campamento. Ahí fue donde por primera vez tuve un sentimiento fuerte de pertenencia y donde, siendo adolescente, desarrollé mis habilidades de liderazgo como consejera. En la escuela me uní al grupo de los chicos de teatro e iba a la preparatoria con mallas rayadas y Doc Martens, con adornos morados en la camisa, pantalones de campana y unos Converse. Mi cuerpo no formó sus curvas sino hasta mi último año de preparatoria, esto sólo contribuyó a cohibirme y a que me molestaran más. No había estado cool ser una judía ñoña del teatro en Vancouver... y en definitiva no había estado cool ser esta judía ñoña del teatro ¿Bonita? Quizá. ¿Adorable? Si tuviera unos gigantes lentes morados y frenos en los dientes, entonces sí. Pero incluso ante mis amigos con frecuencia me sentía fuera de lugar.

En la preparatoria, cuando la mayoría de los adolescentes se escabullían para beber y fajar, yo asistía a mi primer taller de desarrollo personal en un centro de retiro, en la costa, que mi madre me recomendó. Allí solo se llegaba en barco. Profundamente influida por los intereses de mis padres en la psicología y con aquello que hace a la gente emocionarse, había comenzado mi propio viaje introspectivo. Eventualmente, me encontré entre los jóvenes de teatro, en nuestra preparatoria, donde hice un grupo de amigos con quienes podía relacionarme y pasar el rato. La actuación se convirtió en mi forma de expresión y en un lugar de pertenencia, tanto arriba como abajo del escenario.

Mis padres siempre me enseñaron la importancia de hacer que el mundo fuera un mejor lugar. En todos mis retos como adolescente ñoña, no entendía que aquello que me diferenciaba de los demás sería una fuerza con que ayudarme a provocar un impacto. Pensaba que perseguir una carrera en actuación podía darme esa oportunidad. Me gradué en teatro por la Universidad de Montreal, en el año 2000. Después de elegir entre psicología y actuación, conseguí algunos buenos papeles estelares en la televisión mientras estaba en la universidad pero, después de tres años ahí, comencé a extrañar el estilo de vida de Vancouver. Crecí disfrutando las caminatas por el bosque, las montañas y la playa, los estudios de yoga, los restaurantes de comida saludable y los cafés con smoothies y jugos recién hechos. Y, sobre todo, extrañaba a mi familia. Mi madre tuvo algunos problemas de salud, así que pensé en mudarme de vuelta a Vancouver para apoyarla durante este tiempo. Muchos estudios de Los Ángeles habían comenzado a migrar hacia Vancouver para que sus producciones fueran más baratas, así que podía buscarme un agente y comenzar a tener audiciones. Para obtener un poco de dinero, trabajé de mesera y tenía algunos días libres para hacer audiciones; pero después del trabajo me reunía con viejos amigos que se habían familiarizado con la escena fiestera de Vancouver, en los días en los cuales yo me fui a estudiar al Este. Nos divertíamos y desvelábamos Antes de que me diera cuenta, esos meses en casa de mi madre se hicieron tres años.

Yo sabía que la mariguana y las fiestas no eran un buen rumbo. Aquí y allá conseguía algunos papeles pequeños en series de televisión que me daban suficiente dinero para mantenerme a la espera, pero la tendencia era producir espectáculos inspirados en las series sobrenaturales de los noventa, como Buffy, la cazavampiros. Los comerciales de cerveza y los programas menores de vampiros no eran realmente los inicios de una carrera prometedora. Además, por la huelga de escritores de Hollywood en 2001, la producción en general disminuyó y las audiciones eran pocas.