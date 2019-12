Marchas y marchas para que la inequidad se termine...

En 2019 se presentaron las protestas feministas conocidas como #NoMeCuidanMeViolan, una serie de marchas realizadas desde agosto contra la violencia de género y en las que las autoridades policiacas aparecían como perpetradores. Fueron detonadas por la presunta violación de una menor de edad por parte de cuatro policías de la Ciudad de México.

En la primera manifestación, al llegar al edificio de la Procuraduría algunas integrantes rompieron la puerta de cristal.

La segunda y más grande se realizó el 16 de agosto en distintas ciudades del país. El 29 de noviembre, en el Zócalo de la CDMX, mujeres mexicanas realizaron una multitudinaria coreografía denominada “Un violador en tu camino” y el 6 de diciembre otro más en repudio a futbolistas bobalicones que se burlaron del himno feminista originado en Chile.

CUÉNTALAS BIEN... Hay un par de objetivos muy difíciles de lograr al cubrir periodísticamente una marcha feminista. El primero es que una minoría revoltosa y violenta de jovencitas no se devore (y nulifique) el hecho de que salieron a la calle miles de mujeres que ni destruyen nada, ni son estrafalarias en la vestimenta, ni han hecho de la lucha feminista su leitmotiv permanente. Son miles que después de hacer oficina, ventas, diseño gráfico, panadería, abogacía e infinidad de tareas productivas más, responden a convocatorias que otrora no lograban atraerlas.

Es difícil lograr ese primer objetivo aun para reporteras jóvenes que se sienten tentadas a hacer un reporte cumplidor, sin arriesgar demasiado, sabiendo que la televisión dará notoriedad a lo que escriban sobre cristales rotos, chicas embozadas e impunes en la destrucción. Miles y miles de mujeres que forman la mayoría en estas marchas, quedan ocultas detrás de lo que hacen unas pocas de cara a las cámaras y redes sociales.

El segundo objetivo está al borde de lo imposible. ¿Es posible que del lado nuestro, del masculino, seamos capaces de mirar sin miedo hacia el movimiento feminista? Muy probablemente no, lo que condiciona también la manera de construir o escuchar la narración. Esto apenas comienza.

...PERO ANA DORMÍA EN EL TRÁILER. (La llamaremos así a petición de la protagonista) sufrió maltrato desde que decidió vivir con quien, a la postre, sería el papá de su hijo. Estaba enamorada o al menos eso creía, dice mientras mira fijamente hacia un árbol que está frente a ella; es obvio que no está mirando aquel árbol, que está mirando hacia dentro de su memoria. Habla lento y en ocasiones esa narración no parece pasado. Su pareja la maltrataba física, verbal y económicamente, pero lo que más le dolió es que su propia madre no quiso brindarle ayuda para acabar con aquel círculo perverso de violencia.

Ana vivía en casa de sus suegros, con su pareja y su hijo pequeño. Relata que a veces por las noches él comenzaba a insultarla de la nada; el tipo inventaba o imaginaba algo por celos y le gritaba, le pegaba y finalmente la corría de casa con todo e hijo. La violencia continuaba y ella debía tomar al niño entre sus brazos y abrir la puerta para escapar. “No podía creer lo que me estaba pasando”, indica Ana. No conocía a nadie en esa colonia, estaba lejos de donde había crecido y la familia de su esposo, incluyendo a la suegra, no la ayudaban. Buscaba guarecerse del frío en algún lugar que pareciera medianamente seguro (pocos a medianoche). Ahí estaba un tráiler y se sentaba en el estribo con su pequeño entre los brazos, entre el llanto del pequeño y su propio llanto, esperando el amanecer para poder regresar a la casa. En las mañanas él estaba más tranquilo. “No me decía nada”, recuerda, “yo preparaba el desayuno y seguía el día como si nada hubiera pasado. Varias veces me la pasaba rezando para que él no se enojara conmigo en la noche”.

Una y otra vez la corrió, “fueron varias veces y algunas noches seguidas”, y pronto se hizo costumbre tomar a su hijo, salir y dirigirse “al bendito tráiler” para quedarse allí toda la noche.

La ayuda no vino de la familia de su pareja ni de su familia directa (ambas matrones, su propia madre y su suegra, fueron incapaces de un mínimo de solidaridad), fue la tía de su esposo la que supo lo que le estaba pasando y ella sí que se enfrentó al torturador, ofreció su casa a Ana en caso de que la volvieran a correr después de un ataque de celos. Al menos Ana ya tuvo otro lugar seguro al que acudir después de varias horas de maltratos.

Ese fue un primer paso, pero importante. Dejó al tipejo tiempo después. Su vida no ha sido fácil desde entonces, ahora trabaja lavando ropa y ayudando a despachar en una verdulería.

Cuando está en la calle, entre extraños, parece ser una mujer normal, a la que nada grave le hubiera pasado alguna vez. Le ha costado recuperarse, pero va encaminada a ello, ahora ya conoce más gente, gana su propio dinero y su pequeño hijo ya está más grande y lejos de aquel entorno de violencia. Eso, dice, le basta para saber que debe salir adelante y sentirse mucho mejor.

La violencia contra las mujeres es constante en todo el mundo y México no es la excepción. De 2015 a la fecha, suman 3,578 feminicidios a nivel nacional. Solamente de enero a octubre de 2019 se registraron 833 casos, según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La violencia final, la feminicida, tiene estadística y ha comenzado a generar alertas de género. La violencia machista que se mantuvo en 2019, año en el que la revolución feminista ha tenido un gran impulso, sigue allí, oculta en el día a día de muchas mujeres como Ana.