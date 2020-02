Margarita Zavala solicita registro de México Libre ante el INE

Sin la presencia del exmandatario Felipe Calderón Hinojosa, la excandidata presidencial, Margarita Zavala, presentó este viernes ante el Instituto Nacional Electoral (INE) la solicitud de registro nacional para su partido, México Libre, con el que buscará hacer oposición al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Frente a la sede del INE, Margarita Zavala dijo que ante la división, el odio y la misoginia que vive la sociedad con el actual gobierno federal, su grupo político tiene el objetivo de rescatar al país, por lo que para alcanzar esa meta no buscará una curul como diputada federal en las elecciones del 2021, sino que para lograr el objetivo de su partido dirigirá a México Libre.

“Yo por supuesto que estaré en México Libre pero no como candidata, estaremos trabajando para construir México Libre y sé que encontraremos a los mejores candidatos y candidatas para el 2021, y de eso no me voy a encargar nada más yo, sino todos, por supuesto”. Margarita Zavala confió en que los 315 mil afiliados y las 250 asambleas sean validados por el INE y les den el registro como partido político nacional, y pidió a sus simpatizantes perseverar y ser valientes “porque obtener los requisitos fue muy difícil, lo cual los preparó para estos tiempos recios”.

“Sé los momentos en los que estamos como país, sé que una de las grandes cosas que hicimos como México Libre que nos trajo a este momento es que le dimos a México una esperanza cierta, como debe ser la esperanza, con certezas, y la certeza de que hay un camino que estamos pidiendo, trabando y luchando por la democracia”.