Margot Robbie promocionará en México su nueva película "Birds of Prey"

La actriz australiana Margot Robbie promocionará en México a finales del mes de enero su nueva película, "Birds of Prey", que en su versión en español recibe el nombre "Aves de presa", según anunció en un video.

La llegada de Robbie al país se encuadra dentro de las labores de promoción de la cinta, que se estrenará oficialmente el próximo 7 de febrero.

En el anuncio de esta visita, la actriz australiana aparece junto a sus compañeras de reparto Jurnee Smollett-Bell, Mary Elizabeth Winstead y Rosie Pérez, quienes se mostraron felices y emocionadas ante la posibilidad de presentar en México el mencionado trabajo.

"Vamos a partir piñatas, a beber mezcal... Ya saben, todo lo bueno", aseguró Margot Robbie.

La australiana no fue la única en hablar durante dicho audiovisual. También intervinieron las compañeras de reparto que aparecían con ella.

"¡No podemos esperar para conocer a todos los fans allá!", confirmó Mary Elizabeth Winstead, a la vez que Rosie Pérez reconocía "¡Vamos a pasarlo bien!".

Jurnee Smollett-Bell, que también mostraba su alegría ante la visita a México, invitaba a los espectadores a que "no se pierdan" la película".

"Birds of Prey" se trata de una película de superhéroes estadounidenses, distribuida por la compañía Warner Bros. Pictures.

El filme, dirigido por Cathy Yan, se basa en los personajes del mismo nombre de la editorial estadounidense de tebeos DC Comics.

La obra se constituirá como una nueva entrega del Universo extendido de DC, y se piensa que puede ser un "spin-off" de "Suicide Squad" (Escuadrón Suicida), aparecida en 2016.

Una de las protagonistas del nuevo trabajo será, precisamente, Margot Robbie, quien encarnará a Harley Quinn, una de las villanas de la cinta.

Robbie es una intérprete originaria de Australia, que saltó a la fama por sus intervenciones en la serie "Neighbours" o en las películas "The Wolf of Wall Street" (El lobo de Wall Street), "The Legend of Tarzan" (La leyenda de Tarzán) o "Suicide Squad".

A lo largo de su carrera, esta actriz ha aparecido en más de una veintena de películas y en varias series de televisión, habiendo participado, además, como productora en diferentes trabajos cinematográficos.

havh