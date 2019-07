María Angelina Barona del Valle

La titular de la Dirección General de Publicaciones ha dado un giro a la vocación de esta institución, la edición de libros. No sólo dejará de editar obras de destacados artistas y escritores, así como colecciones que no tienen otro canal de salida, sino que en su programa estrella, las Jornadas de Lectura, está duplicando una tarea que ya llevaba a cabo a través de las Salas de Lectura. Adicionalmente, parte de su presupuesto ha sido utilizado para el pago de viajes para presentar dicho programa, lo cual no ha sido del todo transparente.