María Barracuda mostrará su lado más profundo y oscuro

María Barracuda es una de las voces femeninas más representativas en el país, en los últimos diez años se ha desenvuelto de manera polifacética tanto en su carrera solista como con sus proyectos alternos como lo son JotDog y un sinfín de colaboraciones con artistas importantísimos como: Café Tacvba, Panteón Rococó y Los Ángeles Azules.

Sin embargo, la cantante chihuahuense busca reinventarse y dejar atrás cualquier tipo de etiqueta en la que hayan querido encasillar su voz. “Fractal”, su nuevo sencillo, busca justamente romper cualquier frontera impuesta por la crítica y por sus propios fans, con un sonido que rememora al trip hop de bandas como Massive Attack y Portishead, para así traer un nuevo sonido a su carrera.

“No soy una persona que escuche mucha música, de hecho, muchas veces prefiero el silencio y más en una época como ésta, en que la saturación de música es muy fuerte. Por supuesto que existen artistas que valen muchísimo la pena, pero llegar a ellos resulta complicado y esa saturación termina afectando la forma en que compones”, explicó la cantante, en entrevista con Crónica.

“El proceso creativo de la canción fue regresar a mis influencias clásicas, regresar a Massive Attack y todas estas bandas británicas de trip hop, pero también quería plasmar lo que estaba sintiendo y todo lo que pasaba en mi subconsciente”, añadió la intérprete sobre el lanzamiento de su más reciente sencillo.

Esta canción estará incluida en su nuevo álbum Catástrofes perfumadas en el cual muestra otra faceta de su personalidad, definitivamente real, intensa, profunda e incluso oscura: “El disco hace referencia a la ambivalencia de una tragedia llena de cosas lindas alrededor, de cómo es la vida, tal vez te enamoras y te rompen el corazón, tiene muchos significados”, y añadió que el disco, que aún sigue sin fecha de estreno, “es un viaje de libertad”.

La cantante explicó que los últimos años han sido muy difíciles luego de haber tenido una experiencia de acoso, “confié y trabajé con la disquera venezolana Latin Worl Productions, con ellos grabé mi álbum Instinto natural; sin embargo, fue la peor experiencia que tuve y lo que me llevó a desaparecer”, dijo.

Agregó, “me vetaron por no haber querido tener intimidad con el dueño, al cambiarme de disquera, me pasó lo mismo, y me di cuenta que estábamos en un mundo lleno de tapones, donde para llegar a donde quieres, primero había que pasar por acostarse con los dueños, y eso no era lo que yo buscaba”.

“Fueron muchos años de intentar hacer algo, y dejar en el olvido esos malos momentos. Pero hoy en día me encuentro más fuerte que nunca y dispuesta mostrarme tal y como soy. Este disco es una ambivalencia, llena de cosas hermosas que vinieron después, y ante la desgracia siempre hay un gran aprendizaje”, expresó la intérprete, quien también en el 2016 fue agredida de forma violenta en la colonia Roma.

Actualmente, María hizo una gira extensa con el proyecto Rock en Tu Idioma, al lado de grandes exponentes femeninas, como la voz de Aterciopelados, Andrea Echeverri. Sin duda alguna, estos proyectos y bandas que surgieron a principios de los noventa fueron una influencia importante para toda una generación posterior de artistas dentro de la cual se encuentra la cantante mexicana.

“El Rock En Tu Idioma, y toda esta movida no sólo fue una influencia, sino que me cambio la vida. Por ejemplo, Andrea Echeverri fue una de las grandes inspiraciones que tuve al momento de tomar la decisión de hacer música. La vi cuando vivía en Juárez donde no era nada fácil ser mujer, y verla a ella sobre el escenario triunfando en un ambiente donde sólo había hombres fue como ese gran impulso para seguir este camino”, comentó María.

Las plataformas de streaming y las ventanas digitales han cambiado la perspectiva que el mundo tenía sobre la forma en que se consume y se hace música. La cantante chihuahuense no ha estado exenta de afrontar estos cambios y poder sobrevivir a una época vertiginosa para cualquier artista.

“Creo que es un arma de dos filos, ayuda que puedas distribuir tu música sin ningún otro intermediario lo que te da muchísima libertad. Antes había escasas formas en las cuales podías distribuir tu música, no tenías prácticamente ninguna voz sobre tu música porque la gente que tenía los medios manipulaba todo, tu aspecto e inclusive tu persona”, enfatizó.

“Hoy, tenemos esta libertad de hacer la música que queremos, por ejemplo, mi nuevo sencillo dura 5 minutos, algo impensable en una disquera grande. Creo que lo más importante es el poder que tenemos sobre lo que creamos”, finalizó la cantante

María Barracuda, tiene planeado lanzar su nueva placa discográfica durante este 2020, muestra de ello es su sencillo “Fractal”, el cual ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.