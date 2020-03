María del Carmen Félix destaca la evolución de la mujer en la pantalla

La actriz actualmente participa en la serie Zero Zero Zero y formó parte del filme México-canadiense Apapacho.

Orgullosa de ser mujer y mantener el legado actoral de su abuela, María Félix La Doña, la actriz María del Carmen Félix reconoció el trabajo que actualmente se hace en la industria del cine y la televisión, por enaltecer el papel de la mujer en todos los ámbitos y áreas laborales.

“Cada vez estamos teniendo más espacios, claro está que tiene mucho que ver con estos movimientos feministas que se han hecho en los últimos tiempos. La mujer tiene más posibilidades en al arte, la creación y a entrar en más espacios. Me gustan las historias que son contadas y dirigidas desde la mirada de una de nosotras”, expresó María del Carmen.

“Hace unas semanas en los Oscar, la famosa actriz Meryl Streep, mencionaba que, el envejecer para una mujer en la industria era como un maleficio, ya que los protagonismos se acababan, mientras que, para los hombres parece favorecerles. Cosa que no tendría por qué suceder, creo que el feminismo actual nos ha ayudado a levantar la voz”, agregó.

Actualmente forma parte del elenco de la serie Zero Zero Zero, y el próximo abril estrenará la película Apapacho, una producción México- Canadiense: “Es una producción que filmamos en la sierra de Oaxaca, tiene una visión muy intima por parte de la directora, por lo que me atrevo a decir que es como una película de autor, ya que ella también fue la guionista”, contó.

La película se centra en Karine y Estelle, dos hermanas que emprenden un viaje a México para participar en el ritual del Día de los Muertos en honor y luto por el reciente suicidio de su hermana Liliane.