María del Rosario Espinoza se empeña en ir a sus cuartos Juegos Olímpicos

La tres veces medallista olímpica y mundial María del Rosario Espinoza sigue manteniendo en mente ganarse la plaza olímpica en los + 67 kg que obtuvo para México Briseida Acosta, pero para ello necesita estar al 100 por ciento en los 15 meses restantes, confiesa la taekwondoín sinaloense.

“Debo cuidarme más, ser disciplinada en la alimentación y la parte física para que mi cuerpo esté bien. También tengo que mantenerme motivada”, comentó María, quien se encuentra en Querétaro entrenando a un ritmo menor por carecer de las herramientas deportivas necesarias.

“Bajó mucho la intensidad, los ejercicios no son los mismos porque no tengo los aparatos y la gente con la que practico no tienen una estatura parecida a los rivales que enfrento; me mantengo activa aunque no entrenando al cien por ciento”, sostuvo.

