María Novaro: “No se reducirá un peso al cine mexicano”

En los últimos días, Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, había asegurado que el apoyo que dará Bancomext (Banco Nacional de Comercio Exterior) a las producciones nacionales estará destinado únicamente a los productores que cuenten con la validez crediticia necesaria para reponer el dinero prestado en no más de cinco años.

Además, se tanteó la idea de que, en adelante, la Secretaría de Cultura se dedicaría a apoyar al cine comercial y no al cine de autor. Al respecto, María Novaro, directora del Instituto Mexicano de Cinematografía, durante su paso por la alfombra roja de la cinta Huachicolero, que se estrenó en el marco de la edición 22 del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, se pronunció y externó su compromiso con el cine mexicano.

“Quiero hablar sobre algo que escuché en la alfombra roja. No se ha reducido ni un peso en los fondos de apoyo al cine mexicano, ni se va a reducir. Todo está intacto. Los apoyos a la producción de ficción, de documental, por supuesto, y a toda la creatividad, siguen. Reitero, no se va a reducir un peso a los apoyos de producción. Ahí están intactos y funcionando. Tienen mi palabra comprometida”, dijo Novaro.

Huachicolero se vio por primera vez en México. A su protección en el GIFF acudieron cineastas como Terry Gilliam y Amar Escalante, además de talento local, “me la paso viendo el trabajo de grandes directores mexicanos Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, Iñarritu, es muy difícil evadir su trabajo, todas son maravillosas, México está conquistando Hollywood. No sé nada de esta película y es por eso que vine a verla”, dijo Gilliam en su paso por la alfombra roja.

“Este festival nació con esa vocación de ayudar a los jóvenes, protegiendo los cortos, gritando ‘más cine por favor’, en todo momento. Es un festival que nunca ha dejado de reinventarse, de crecer y multiplicarse”, concluyó Novaro.