María Villarroya presenta Silencios Cantados

Tras publicar el libro y posteriormente el CD-DVD de Silencios Cantados, la artista catalana María Villarroya, llega por primera vez a México para presentar un espectáculo que surge de la evolución de esta multiforme obra, este martes 20 de noviembre en el Foro Shakespeare.

“Son todas las caras de María, realmente Silencios Cantados es el proyecto autobiográfico de mi vida en el que me he permitido desnudar el alma, es una confesión en toda regla”, comentó la cantante a Crónica. Luego de perder repentinamente la voz hace unos años, ­Villarroya llevó a cabo un ejercicio comunicativo que le permitió realizar una introspectiva de su trayectoria: “Ese silencio me dio muchísimas respuestas y al no poder cantar, me dediqué a reorganizar mi vida y a escribir”.

Por ello replanteó un guion que ­mediante un monólogo y algunas canciones, realiza esta puesta teatral junto a cinco músicos que complementan y enriquecen sonoramente la obra: Josué Santos (piano y saxo), Marco Silva (guitarras), Yubel Téllez (bajo), Daniel Villarroya (teclados) y Enrique Nativitas (batería). Con la intención de compartir su experiencia y generar un sentido de empatía y solidaridad entre el público, la cantante reflexiona sobre algunos temas existenciales: amor, amistad, felicidad, valor, miedo, entre otros.

“La respuesta del público ha sido ­maravillosa. Nos echan de los teatros porque al terminar la función, la gente se quiere quedar a ver a María para compartirle lo que sintieron y eso es muy catártico e interesante”, comentó el productor Carlos Gómez.