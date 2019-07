Mariana Arceo, de voluntaria en 2011 a Campeona Panamericana

Un sueño hecho realidad vivió Mariana Arceo al ganar la medalla de oro para México en Pentatlón Moderno en Lima 2019 y obtener el boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, luego de que hace ocho años aunque ya practicaba su deporte, fue voluntaria en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011.

Su experiencia en la justa continental que albergó la capital jalisciense, fue el elemento que la impulsó definitivamente a dedicarse de lleno al Pentatlón Moderno y que ahora concluye un ciclo con la presea dorada y el boleto a Tokio 2020.

“En 2011 ya hacía pentatlón moderno, pero no a mi actual nivel, y así llegué a ofrecerme como voluntaria y admiré a todos los deportistas que ayudé en los diferentes deportes. Puedo decir que he vivido los Juegos Panamericanos de las dos partes”, comenta la pentatleta al recordar su ciudad natal.

“Veía que los atletas la pasaban muy bien y yo quería ser como ellos, tenía el deseo y el anhelo de algún día poder estar ahí. El trabajo del día a día me permitió ahora estar aquí, en lo más alto del podio”, agregó la jalisciense profundamente emocionada por su objetivo cumplido.

La nueva campeona panamericana agradeció a sus padres y su entrenador Sergio Escalante por impulsar su carrera deportiva, en la que debió sortear diferentes dificultades extradeportivas para conseguir el éxito.

“Mis padres siempre me han apoyado. Ellos no fueron deportistas, pero me admiran y valoran. Además, apoyan que tengo que salir de casa, dejé Guadalajara, para ir a la CDMX, donde empecé a trabajar con Escalante, quien le dado estabilidad a mi carrera y ha permitido que obtenga esta medalla. Ahora tengo la guía adecuada e instalaciones. Por fin salió el sol después de tantas cosas y carencias que he pasado”, concluyó Mariana Arceo.