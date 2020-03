Mariana Arceo sintió temor y tristeza al ser infectada por COVID-19

La pentatleta mexicana Mariana Arceo narró paso a paso la tristeza y temor que le invadieron al saber que dio positivo por COVID-19.

La seleccionada olímpica a Tokio 2020 y campeona panamericana en Lima 2019, dijo en entrevista con ESPN, que supo que le aquejaba este mal tras presentar síntomas muy fuertes, e incluso arrojó sangre, tras encontrarse de campamento en Barcelona, acompañada por su entrenador Sergio Escalante, su psiquiatra y el médico particular.

LOS SÍNTOMAS. “Los síntomas que tuve fueron diarrea, mucho dolor de huesos, después tos y mucho dolor de garganta; pensé que era por los entrenamientos, pero en el momento en que tosí un poco de sangre fue cuando inmediatamente me protegí”, declaró. “Yo ya iba a volar de Guatemala a México y en el vuelo fue cuando presenté mi primera fiebre, y cuando llegué a México me sentía muy mal. Ya tenían todo preparado para ingresar al INER”.

Continuó: “Cuando me dijeron que una de las pruebas era una tomografía en los pulmones, se dieron cuenta que tenía una neumonía muy avanzada, fue cuando decidieron internarme inmediatamente... Las pruebas del virus tardan en sacarlas, como 12 horas aproximadamente. Al día siguiente fue que ya estaba internada y me dan la noticia de que era positiva.

“Fue un golpe muy fuerte para mi vida, fue algo impactante, reaccioné con mucho miedo, tuve mucha impotencia de no saber cómo fue que me pasó; saber que mis pulmones estaban muy mal, que tenía una neumonía como para intubarme”.

Recordó que en el complejo deportivo donde entrenaba ya había un activo, y probablemente ahí se infectó.

“Tengo 25 años, aquí no importa la edad, todos estamos propensos a tener un grado grave de este virus. Se deben tener precauciones, sí es un hecho real y no hay cura aún; aquí, en México, los jóvenes se están descuidando”, alertó.

POSITIVA Y PACIENTE. “Traté de ser muy positiva, hubo momentos en los que pensaba que ya no iba a poder más... El aislamiento es muy duro, admiro muchísimo a las personas que están pasando por esto o que han pasado por esto. Yo como deportista siempre estoy acostumbrada a estar libre. Hubo un momento en que me arranqué los sueros, no quería nada, quería irme... Fue un momento muy fuerte de crisis, lo bueno es que tuve gente muy profesional que comprende que a veces no se asimila tan rápido estar en un hospital”, relató.

Mientras Arceo se recupera en Cuautla, Morelos, por 15 días más en aislamiento, deja esta reflexión: “Los juegos Olímpicos me van a quedar grabados para toda la vida”.