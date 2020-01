Mark Esper

El secretario de Defensa de Estados Unidos dejó ayer en flagrante evidencia a Donald Trump, luego de admitir que el Pentágono no tiene pruebas de que el general iraní Qasem Soleimani estuviera planeando un atentado de forma inminente contra cuatro embajadas de Estados Unidos, motivo por el que el mandatario ordenó su asesinato en Bagdad. Además de mentir cuando lanzó la acusación, la sucia maniobra del republicano para que nadie hable de su impeachment ha puesto al mundo de nuevo al borde de una guerra en la región más explosiva, por lo que se agradece la honradez de Esper al no seguir el juego a su comandante en jefe. Ojalá no se vengue el republicano con la destitución fulminante del jefe del Pentágono.