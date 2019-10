Mark Zuckerberg

Tan grande es el golpe de marketing del CEO de Twitter que el principal afectado no es otro que el CEO de Facebook, no por acción sino por omisión. Mientras su plataforma rival prohíbe los anuncios políticos pagados, Zuckerberg se mantiene firme en dar todas las facilidades a los políticos no sólo para que paguen por anunciarse, sino incluso para mentir impunemente si es necesario. A inicios de octubre, la precampaña de Joe Biden pidió a la red social que retirara un anuncio de la precampaña de Trump en su contra porque contenía información falsa. Zuckerberg se negó. Así, mientras Dorsey trata de recobrar la confianza del público, el CEO de Facebook parece ignorar que puede estar cavando su propia tumba.