Martino pedirá la reducción de extranjeros en el futbol mexicano

El técnico argentino Gerardo Martino pedirá la reducción de extranjeros en el futbol mexicano en la próxima Asamblea de Dueños, para que la gente joven, como la que logró el subcampeonato de la Copa del Mundo Sub 17 Brasil 2019, logre consolidarse.

Aunque dudó pueda tener éxito, a pesar que habló con gente de futbol, así como entrenadores que trabajan, con otros que no, además de exfutbolistas, “Tata” aseguró que todos están de acuerdo que la cantidad de extranjeros es excesiva”.

Aceptó que está la parte de los dueños sobre el negocio, “hay que cuidarlo y a la parte deportiva también, pero hay que ir por un camino intermedio y lógico para las dos partes, la sugerencia la haré, de lo que no estoy seguro es de tener éxito”.

El estratega indicó que sin duda se ha hecho un trabajo adecuado en la categoría Sub 17, pero se debe analizar y corregir lo que les impide a muchos de ellos llegar a ser elementos destacados.

“Habría que revisar de esas camadas el porcentaje de futbolistas que ha tenido en Primera y en selección mayor y ver si hay una correlación del trabajo que viene entre la Sub 17, la Sub 20 y después la mayor. Hay un buen trabajo, lo que habría que ver es como se mejora la relación de esos futbolistas respecto a su futuro”, estableció.

Sobre la posibilidad de que considere a gente como Eugenio Pizzuto, quien ganó el Balón de Bronce en el Mundial Sub 17 Brasil 2019, para trabajar en micro ciclos, como ya lo hizo en el pasado, Martino indicó que su labor es tomar en cuenta a gente consolidada.

“En la medida que podamos lo haremos, lo que no puede suceder es que las posibilidades para jugadores de Sub 17 abarcan parte de la apertura del técnico de la selección mayor, cada futbolista debe estar en el lugar que le corresponde de acuerdo a su rendimiento; no me puedo llenar de jugadores Sub 17 cuando no es tan ni siquiera en el primer equipo de su escuadra, después viene las capacidades individualidades”, acotó.

El técnico subrayó que hay algunos que llegaran a Primera División, “pero no estoy para probar jugadores, sino para elegir jugadores que hayan dado el rendimiento en el primer equipo”.