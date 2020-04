Más de 150 OSC presentan queja contra INM, por no garantizar seguridad sanitaria a migrantes por COVID-19

M谩s de 150 OSC presentan queja contra INM, por no garantizar seguridad sanitaria a migrantes por COVID-19

Más de 150 organizaciones de la sociedad civil presentaron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), una queja en contra del Instituto Nacional de Migración (INM), por retener a migrantes sin las medidas que amerita la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19, como se reportó el pasado 31 de marzo en la estación migratoria de Tenosique, Tabasco, por lo que estos grupos civiles solicitaron al ente nacional defensor de los derechos humanos, se pronuncie a favor del derecho a la libertad y a la salud de las personas migrantes, como exigen los protocolos de protección internacional en México .

Las OSC, entre las que figura el Instituto Nacional de las Mujeres en la Migración, denuncian a través de un documento que desde que el pasado 30 de marzo cuando la Secretaría de Salud declaró la emergencia sanitaria por COVID-19, en la que se emitieron recomendaciones obligatorias para paliar esta crisis sanitaria como son: la sana distancia, la no aglomeración de personas y medidas rigurosas de higiene, estas disposiciones no se han cumplido al interior de las estaciones y estancias provisionales migratorias del país y de acuerdo con el reporte del INM, a la fecha están detenidas unas 2 mil personas en esas estaciones.

De acuerdo con la queja ante la CNDH, con folio 2020/32604, estas ONG señalan que al encierro, la falta de información y de condiciones mínimas de higiene ordenadas por la Secretaría de Salud, se suma el impacto en la salud mental y el estado anímico de los migrantes, entre ellas: la ansiedad, la depresión y la incertidumbre. Esta situación provocó que el pasado 31 de marzo en la estación migratoria de Tenosique, un grupo de migrantes exigieran información, atención a su salud y mejores condiciones. Al no recibir respuestas y ante su desesperación, el resultado fue un incendio en las instalaciones.

De acuerdo con testigos, la citada estación migratoria no cuenta con medidas de seguridad (como extintores), además de que sus responsables no han acatado con las acciones de prevención frente al COVID-19, no cuentan con protocolos eficientes de prevención y acción en casos de emergencias o incendios, además de que han actuado con negligencia durante el incendio, ya que no ejecutaron ningún protocolo de protección civil para desalojar a los migrantes, y por el contrario se opusieron, por lo que éstas personas para salvar su vida tuvieron que romper las puertas de las celdas, lo que dejó un muerto y 15 lesionados con quemaduras.

Frente a este turbio suceso, las 150 OSC solicitan a la ombudsman exigir al INM un informe de lo ocurrido; medidas de protección urgentes que aseguren la salud física y psicológica de los migrantes detenidos en estaciones y estancias provisionales migratorias y la visite personal de la CNDH para verificar las condiciones y el estado jurídico en que se encuentran estas personas.

