Más de 8 mil médicos de Salud de la Ciudad de México piden base definitiva

Poco más de 8 mil médicos y enfermeras contratados bajo la modalidad de estabilidad laboral, nómina 8 o seguro popular que desde 2014 se encuentran laborando para la Secretaría de Salud de la CDMX, exigieron a las autoridades el otorgamiento de bases definitivas y con ello el respeto a sus derechos laborales.

Según testimonios de varios trabajadores, a pesar de desempeñar las mismas labores que el personal de base, ellos no cuentan con ningún tipo de prestación tales como seguridad social completa, derecho a jubilación, pensión, créditos de vivienda ni antigüedad.

Asimismo médicos y enfermeros aseguraron que al interior de los centros de salud se vive un ambiente de desigualdad laboral e injusticia, pues no son consultados para la toma de decisiones, ni se les da la oportunidad de concursar por algún puesto directivo o de mayor rango.

En entrevista para Crónica el Doctor Gabriel Pérez, quien trabaja en la Unidad de Niños Quemados del Hospital Pediátrico de Tacubaya, explicó que desde 2014 año en la que fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México dicha modalidad laboral, el personal que está contratado bajo este esquema ha tenido que sortear una serie de obstáculos y dificultades que el personal basificado no.

“Nosotros nos hemos tenido que convertir en peones que no tienen ninguna instancia a dónde acudir para exigir que nuestros derechos laborales sean respetados y tenemos que aguantar ganar entre un 28 y 40 por ciento menos que cualquier persona con base, no tenemos derecho a incorporarnos a ningún sindicato, ni tenemos vacaciones y lo más absurdo de todo es que siendo personas que trabajamos para brindando atención médica a la ciudadanía, o tenemos derecho a un sistema de seguridad social completo que nos asegure medicinas y tratamientos en caso de alguna enfermedad crónica o grave, pues solo tenemos atención en el ISSSTE para urgencias e incapacidades”, comentó el doctor.

A pesar de que el objetivo mediante el cual fue creado el esquema de estabilidad laboral era poder proporcionar trabajo a miles de personas dentro de diferentes dependencias, instituciones y secretarias de gobierno, fundamentado en el respeto a los derechos, hoy médicos, doctores, camilleros y enfermeras consideran que el modo de contratación se ha convertido, en como ellos lo llaman, “inestabilidad e incertidumbre laboral”.

“Vivimos en una situación de franca opresión, que ha originado que las muchas de las personas que tienen una base en el sector salud de la CDMX lleven al límite la ley del menor esfuerzo, dejándonos la mayor parte del trabajo a los doctores y demás personal médico contratados bajo estabilidad laboral y nosotros no tenemos un sindicato que nos defiendo y aunque en varias ocasiones hemos tratado de tener un canal de comunicación con las autoridades capitalinas la realidad es que la situación no cambia ni mejora y tampoco vemos para cuando”, comenta Gabriel Pérez.

Y agrega: “Nosotros queremos que la gente y los pacientes puedan entender nuestra situación, que vean que no por ser médicos o doctores ganamos mucho y que muchas veces esta situación ha orillado a tener que tener hasta 3 trabajos con los cuales solventar nuestras necesidades y las de nuestra familia y que por esa razón nos apoyen para que las autoridades inicien un proceso de basificación con el cual sean asegurados nuestros derechos porque esta falta de comunicación y de respuestas nos llevan a tener que hacer un movimiento grande y salir a las calles para que seamos escuchados”.