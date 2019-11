Más de mil mujeres se unen para decir #NiUnaMenos

Con una participación aproximada de mil 200 personas y con pancartas entre las que destacó la demanda de #NiUnaMenos, se realizó este lunes la Marcha conmemorativa por el Día Internacional para Erradicar la Violencia contra la Mujer.

El Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, fue el punto de partida de esta movilización que se dirigió hacia el Zócalo capitalino, y a la que asistieron mujeres de todas las edades con sólo una intención: desactivar la violencia contra el sector.

A su vez, al menos cuatro mil 500 personas, entre servidoras públicas del Gobierno de la Ciudad de México y alcaldías, así como elementos de seguridad, formaron el Cinturon de Paz. Todas identificadas con playeras blancas.

De ellas, ninguna dio declaraciones en torno a su participación. Quizás porque no todas tenían claro en qué consistía. Aunque también hubo elementos de seguridad en la avenida paralela a Reforma por donde pasó el contingente.

Para Oliva Cordero, de 30 años de edad, es el tercer año consecutivo en que se suma a las marchas convocadas para erradicar la violencia de género.

No pertenece a ningún colectivo, ni organización no gubernamental y su arribo a la manifestación lo hizo solo con la convicción “de que en algún punto de la historia se visibilizará el problema y se tomarán medidas contundentes” y, aunque dice que ha visto avances, “siento que aún falta mucho por hacer”.

Por ello, en este contingente camina no sólo por ella, si no por las mujeres de su familia por cada una de las chicas con las que ha colaborado en su ámbito laboral, por sus amigas, pero sobre todo por las nuevas generaciones de mujeres, para que todas ellas puedan salir a las calles y puedan estar en cualquier sitio sin sentirse acosadas.

En entrevista con Notimex, la comunicóloga de profesión afirma que en diferentes ocasiones ha sido violentada, sobre todo en el transporte público. Pero advierte que una situación grave es que los casos de acoso se den en las universidades. “Es lamentable que en las propias instituciones de educación haya gente que se dedique abusar desde sus situaciones de poder y que haya autoridades que inertes, hagan caso omiso”, señaló.

Su participación en estas marchas la llenan de ganas de seguir en la lucha de la erradicación de la violencia en todos sus tipos. Comenta que su “microactivismo” comienza en su entorno familiar.

“Hace mucho, platicando con un amigo de la familia, él señalaba que no entendía porqué las mujeres quieren verse en igualdad al hombre, y sobre todo por qué salíamos a manifestarnos, recuerdo que ese comentario tan misógino me hirvió la sangre, y contesté que no saldríamos a manifestarnos cada año si se nos seguía violentado, si las mujeres dejaran de ser violadas, maltratadas o asesinadas. En ese momento pensé que lo que me decía era un chiste de muy mal gusto para alguien que terminó una formación profesional”, relató.

Ante el hecho de que no todas las asistentes conocen la razón por la que este día se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la investigadora Lilia Granillo, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) recordó que en 1960, en República Dominicana, las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal fueron asesinadas por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo.

La especialista del Seminario de Estudios de Género y Violencias contra las Mujeres, grupo interdisciplinario que impulsa el tema de equidad de género, consideró que esta fecha sirve para reflexionar contra las violencias hacia este sector, que aún con los avances que existen en torno al respeto de sus derechos, siguen siendo violentadas en diversos espacios públicos y en su hogar.

Vivimos, dijo la especialista que apoya esta marcha, una historia de machismo imperante y se requieren de políticas públicas con perspectiva de género. “En México ha habido avances, y una prueba de ello es que las Universidades tienen unidades de atención contra la violencia de alumnas, trabajadoras y profesoras en estas instituciones”, enfatizó.

También los destrozos se hicieron presentes

A 10 minutos del inicio de la marcha feminista, un grupo de mujeres ataviadas de negro y con medio rostro cubierto con un tapabocas verde agredieron a elementos de la policía que resguardaba la marcha contra la violencia hacia las mujeres.

Las enmascaradas realizaron pintas y destruyeron parabuses, además de que agredieron a elementos de la policía, quienes aguantaron los ataques y no respondieron a las agresiones.

Otros grupos de mujeres retrocedieron en el contingente para evitar mayores provocaciones y evitar la violencia de las mujeres vestidas de negro.

Otro grupo retiró las láminas colocadas para proteger el Monumento a Cuauhtémoc, en el cruce de Insurgentes y Paseo de la Reforma, realizaron pintas y prendieron fuego.

Entre la movilización fue posible identificar a integrantes de colectivos convencidas de sus peticiones y participación, que marcharon de manera pacífica, pero algunos grupos de mujeres, en su mayoría jóvenes, portaban aerosoles y al grito de "podemos ser peores", avanzaron de manera intempestiva y a la vanguardia del grupo.

A la movilización se siguieron sumando mujeres y se calcula que el grupo fue integrado por mil 500 personas; a su paso algunas de ellas destrozan vitrinas sobre Peseo de la Reforma y parabuses, como es el caso de la estación Hamburgo del Metrobús.

Las mujeres que vandalizaron portabann pedazos de fierro y hasta sartenes con los que destruyeron vidrios y lo que se cruzó a su paso.

Cuauhtémoc y Colón recibieron embate de feministas

Al grito de “¡tiemblen, machistas!”, las feministas avanzaron destrozando estaciones del Metrobús , lanzando bombas de humo e hicieron quemas en torno a monumentos históricos de Paseo de la Reforma, de los cuales los de Cuauhtémoc y Colón sufrieron nuevamente el embate de las manifestantes.

El primero en recibir el enojo de las feministas fue el de Cuauhtémoc, luego de que un grupo de mujeres ataviadas de negro y con los rostros cubiertos tumbaron las láminas que lo resguardaban y tras hacer pintas prendieron fuego, lo que fue celebrado entre gritos y silbidos.

A su paso, las mujeres lanzan aerosol provocando una nube y con palos arremeten contra el mobiliario de la Ciudad en lo que gritan: “¡vivas se las llevaron, vivas las queremos!”, con lo que advierten continuamente que los machistas deben temblar.

Además, las manifestantes lanzaron cohetes, mientras que las llamas del fuego encendido a un costado del Monumento a Cuauhtémoc se alzaban, a lo que las mujeres policías se acercaron coordinadamente para apagarlo con extinguidores, cuidado de no provocar a las feministas.

Posteriormente, otro grupo de mujeres de negro y con el rostro cubierto también realizaron una quema en torno al Momento a Colón, en su marcha rumbo al Zócalo de la Ciudad.

A pesar de estar también blindado con láminas para su restauración de las pintas de marchas anteriores, las feministas ingresaron y realizaron una quema en torno a la figura emblemática a Colón, además de lanzar bombas de gas, por lo que la mujeres policías también procedieron a apagar el fuego con extintores, mientras una nube de humo invadió la zona.

Feministas realizan pintas al Hemiciclo a Juárez

Un grupo de feministas vestidas de negro con el rostro cubierto realizaron pintas en el Hemiciclo a Juárez, a pesar de estar resguardado por mujeres policías durante su marcha hacia el Zócalo capitalino, como parte de la marcha que realizan contra la violencia hacia ese sector de la población.

“¡No más miedo!” “¡En la Ciudad de México también hay feminicidas”, se lee en algunas pintas que realizaron en el monumento histórico.

A su paso, las feministas lanzaron gritos contra el machismo y sus hartazgos por violencia hacia la mujeres.

Al llegar a la explanada del Palacio de Bellas Artes, ya estaba resguardada por policías que formaron vallas para evitar que fuera vandalizado el lugar, porque las manifestantes que iban adelante derrumbaron las láminas que resguardaban el lugar y que los uniformados lograron resguardar.

A su paso, las participantes violentas pedían a los policías resguardados con escudos que cuiden a las mujeres y no se preocupen por la monumentos históricos que a su paso vandalizaron; además de arrojar bombas de gas que causaron estragos en garganta y ojos de los asistentes.

ijsm