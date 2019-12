Más estímulos para productores de trigo y arroz

En torno al trigo hay otro objetivo de la nueva política alimentaria nacional y se trata de expandir su actual área de cultivo, particularmente para que, sin que el norte deje de ser el gran bastión, nuevas zonas se abran o recuperen la siembra de este grano.

En el trigo se tiene un límite de 100 toneladas para la compra con precios de garantía, 5 mil 790 pesos por tonelada. Ahora el límite por productor será de 300 toneladas para el trigo panificable.

En el trigo, al igual que en el caso del arroz, hay dependencia nacional de la importación para satisfacer la demanda nacional. El 80 por ciento del pan que se consume en el país es de trigo importado.

Ignacio Ovalle Fernández, titular del Organismo Seguridad Alimentaria Mexicana estuvo presente en la conferencia de prensa matutina de AMLO y señaló que la estrategia triguera no está pensada para apoyar a los productores más pobres, sino para que el país produzca un grano estratégico. “¿Cómo podría su servidor ejemplificarles hasta dónde sí funcionan y hasta dónde no se pueden aceptar eso que se llaman las ventajas comparativas allá diseñadas o descritas alguna vez por ese famoso economista David Ricardo? Claro que es importante aprovechar las ventajas que da el comercio internacional, pero no para lo estratégico, por eso se estimulan estos productos”, señaló.