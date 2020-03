Más infectados por COVID-19 en el deporte

NADADOR SUDAFRICANO, CAMPEÓN OLÍMPICO EN LONDRES 2012. El sudafricano Cameron Van der Burgh, campeón olímpico en los 100 metros libres en Londres 2012 y subcampeón en Río 2016, contagiado por COVID-19, aseguró que es el peor virus al que ha enfrentado.

Retirado en 2018, el ex nadador de 31 años afirmó en redes sociales que lleva 14 días con el Covid-19. “Es, con mucho, el peor virus al que me he enfrentado a pesar de ser una persona joven con buena salud, con pulmones fuertes y que tiene un estilo de vida sana”.

“Aunque los síntomas más severos como alta temperatura han bajado, me fatigo mucho y tengo una tos residual que no desaparece. Cualquier actividad física, como caminar, me deja exhausto durante horas”, añadió Van der Burgh.

TÉCNICO DEL GALATASARAY, FATIH TERIM. Fatih Terim, director técnico del Galatasaray, anunció que dio positivo a COVID-19 después de someterse a las pruebas médicas correspondientes. “Mi resultado es positivo, estoy en buenas manos en el hospital. No se preocupen, me estaré comunicando lo antes posible”, publicó en redes sociales.

El exfutbolista de 66 años de edad no es el único que se contagió en el entorno del club turco, pues el vicepresidente Abdurrahim Albayrak y su esposa también dieron positivo por coronavirus a cuatro días que se suspendió la Superliga turca por la pandemia.

MUERE BORJA DOMEQ SOLÍS, GANADERO ESPAÑOL. El mundo taurino ya cuenta a su primera víctima fatal por el coronavirus, se trata del ganadero español Borja Domecq Solís de 74 años, propietario del hierro de Jandilla, quien falleció ayer a consecuencia de una neumonía que se complicó al contraer COVID-19.