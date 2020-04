M谩scaras

”Quien castiga a un inocente

forma un nuevo criminal”

Víctor Hugo

Desafíos extraordinarios requieren de medidas extraordinarias y, como en todo, incluso de los sinsabores, de los tropiezos y de los errores se pueden obtener aprendizajes. Esa enseñanza puede ser ahora la exposición de otro impacto negativo de la perniciosa aplicación de la prisión preventiva oficiosa (PPO) como una medida cautelar ordinaria.

Si de suyo, la prisión preventiva ha sido históricamente contradictoria del principio de presunción de inocencia, pues con ella se priva de la libertad a las personas para investigarlas, procesarlas y, eventualmente juzgarlas y someterlas a la condena respectiva, los estragos de esta figura se potencializan cuando, desde la Constitución Política de los EUM, se normaliza su empleo como una medida no extraordinaria o excepcional sino como la habitual y, por tanto, la más frecuente.

Cierto es que la prisión preventiva está concebida como una alternativa para satisfacer simultáneamente múltiples objetivos como garantizar la presencia del imputado en el proceso, que la investigación se desarrolle adecuadamente y proteger a las víctimas, a los testigos y a la sociedad en general, evitando actos de revictimización o de la comisión de nuevos delitos.

No obstante, en su Informe Anual 2019, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), indicó que el gobierno mexicano debe ajustarse a los estándares internacionales y eliminar el catálogo de delitos que ameritan PPO porque debilita al Sistema de Justicia Penal por ser contradictoria al principio de presunción de inocencia, convirtiéndose en una pena anticipada.

Cuando la PPO es oficiosa y no justificada, eximimos de la responsabilidad de explicar y convencer al juez por qué esa y no otra medida es la que se necesita en ese caso particular, obligación que en razón de su encargo corresponde al MP como representante social y que, por el contrario, en automático, le ha sido arrogada al Juez (llamado de control o “de garantías”) como atribución por mandato de ley.

Es en extremo preocupante que luego de haber superado la dicotomía de la prevalencia entre los criterios de culpabilidad y de peligrosidad, entre la naturaleza y fines de una pena y una medida de seguridad, correspondiendo los dos primeros a un Estado imbuido en el garantismo penal y, las otras dos, en un Estado represivo sostenido en ideas caducas de peligrosidad, parezcan ser estas últimas los pilares sobre los que nuevamente se estatuye el Estado mexicano para ejercer el control social que requiere.

Por otro lado, que el ministerio público no justifique la necesidad de la medida cautelar implica también el destierro del análisis de la evaluación de riesgo y, junto con él, el de la observancia del principio penal de mínima intervención o proporcionalidad, o sea, el Derecho Penal se mete hasta la cocina se necesite o no.

Que el catálogo de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, por disposición del Presidente de la República (me refiero a la reforma de 12 de abril de 2019 que, aunque aprobada por el legislativo, fue un acto de sumisión a una orden dictada por el mandatario federal), se haya incrementado de 9 a 20 tipos penales generales que por sus distintas modalidades de comisión pueden ampliarse a muchas más conductas (delitos) y que esas veinte hipótesis delictivas sean justamente las de aquellos delitos que más se cometen en México, significa que la prisión preventiva oficiosa es la medida cautelar que más se aplica en nuestro país, lo que anula el pretendido carácter excepcional con el que nominalmente ha querido enmascararse.

No se trata de defender la libertad de feminicidas, homicidas, secuestradores o agresores sexuales, pero sí la de personas inocentes, porque, no debemos perder de vista que en esa etapa del proceso eso son, personas inocentes vinculadas a una investigación criminal.

Con cifras de la encuesta INEGI 2016, 65,021 personas se encontraban privadas preventivamente de su libertad, es decir, el 35% de la población recluida, o sea, 1 de cada 3 personas y aquel es el número de vidas humanas cuya preservación es responsabilidad inmediata y exclusiva del Estado. Hoy, ante la pandemia, advertimos una razón más para la eliminación de la PPO.

#MalaTardeParaLaJusticia Que el artículo 19 de la CPEUM sea el que establece la prisión preventiva oficiosa y su correlativo artículo 19 pero del Código Nacional de Procedimientos Penales sea en el que se reconozca el derecho al respeto a la libertad personal.

Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM

