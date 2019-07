Maskatesta festeja su XV aniversario

El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris albergará el festejo de cumpleaños de la icónica banda mexicana, Maskatesta, la cual festeja 15 años de existencia. El concierto tendrá lugar el próximo domingo 28 de julio a partir de las seis de la tarde, en compañía de músicos invitados y exintegrantes que se unirán por única vez.

Tras el éxito de su última placa Sound System (2018), con el que recorrieron gran parte de México, Colombia y Estados Unidos, los integrantes de la banda se mostraron muy felices de poder compartir su doble festejo con el público, mediante un concierto que quedará inmortalizado en DVD.

“El concierto se dividirá en dos partes, una acústica donde se tocaran las canciones en diferentes versiones y la segunda será de canciones que casi nunca tocamos. En todo el concierto contaremos con invitados de lujo como Big Javi de Inspector, Pinocho de los Estrambóticos, Muñeco de Nana Pancha, entre otros amigos que hemos hecho en este largo caminar por la música. Esperamos que a la gente le guste”, comentó Israel Cábula Villanueva, en conferencia de prensa.

Maskatesta nace a finales del año 2002 con una propuesta ska muy fresca, con grandes influencias del two tone inglés y del ska mexicano. La banda aparece con un disco editado bajo el sello de PP Lobo Records en México y por Opción Sónica en Estados Unidos y Canadá, este disco lleva por nombre La Maskatesta The Maskatonians All Stars And Friends (2006), el cual contó con la colaboración de músicos pertenecientes a proyectos como Inspector, San Pascualito Rey, Panteón Rococó, Lost Acapulco, Sr. bikini, Salón Victoria, Tremenda Korte, entre otras.

Se ha presentado en todos los foros importantes de México y sus canciones han estado en acoplados con bandas internacionales tanto como nacionales. En su carrera han alternado con Café Tacuba, el Gran Silencio y Antidoping, pero es a finales del año 2006 cuando Flavio Ciancerullo de los Fabulosos Cadillacs, comparte el escenario con ellos en una gran mezcla de propuestas demostrando que la música rompe fronteras.

“Somos una banda muy unida que más allá de ser músicos somos amigos. Una banda independiente que ha pisado ya muchos escenarios por nuestros propios méritos; hicimos un Metropolitana para el que nosotros mismos vendimos los boletos en el metro. Pero creo que lo más importante ha sido llegar a un escenario como el Festival Vive Latino así que llegar al Teatro de la Ciudad demuestra que no sólo las grandes bandas pueden llegar a los grandes escenarios sino también las grandes bandas independientes del ska mexicano pueden y eso está superchingón”, indicaron.