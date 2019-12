Matadero Franklin, de Simón Soto

(Fragmento)

1

Está sentado frente al ataúd, sin moverse, sin ánimo ni voluntad para ponerse de pie ni para ayudar a las viejas que ordenan las flores, los recipientes con agua y la pequeña mesa que será el improvisado altar para el cura cuando venga a bendecir el cadáver de su madre.

Los vecinos comenzaron a llegar temprano en la mañana, una vez que fueron avisados por doña Jovita y la señora Nury del fallecimiento de la Rita, ahora la finada, en boca de todos los presentes. Durante las horas en que las ancianas desaparecieron, él tuvo que custodiar a su madre, inerte sobre la cama. Los ojos mirando al techo, la boca abierta, la piel resquebrajada pegada a los huesos del rostro, aferrándose a ellos, negándose a abandonar la vitalidad de ese cuerpo aún cálido.

—Usted se queda con su mamita, mi huacho —dijo doña Jovita—. Con la Nury vamos a ir a buscar al curita y al doctor. No se me asuste, que la Rita me lo está cuidando; está con el Señor, mi niño, usted tranquilito.

Las viejas limpiaron con paños húmedos, la frente y los pómulos ennegrecidos de su madre, y tras besarle la frente y cubrirla con la sábana hasta el pecho, se retiraron y lo dejaron allí, solo, en silencio, iluminado primero por las velas, luego por los primeros destellos del amanecer, que se colaban por las cortinas entreabiertas, junto al frío y a los murmullos de la gente que a esa hora comenzaba la jornada.

El silencio sigue cubriéndolo, pese a que las voces de unas sesenta personas se oyen fuerte, a diversos volúmenes. Las viejas despejaron el living y pusieron al centro el ataúd, con la ventanilla abierta para que la gente pueda mirar por última vez el rostro de Rita y despedirse de ella. Rita Leiva, su madre, con esporádicas parejas, la madre que nunca habló de su padre, Mario Leiva, el Marito, o Cabro, el Cabro, como lo conocen en el barrio y las personas que cuidaron de Rita durante el padecimiento de esa enfermedad tan extraña que la consumió en cosa de meses, sin echar pie atrás, como termitas corroyendo madera fresca.

Doña Jovita le trajo pantalones, camisa y corbata. Tuvo que usar los viejos zapatos de siempre, pero lustrados, dignos y limpios pese al desgaste del cuero y de las suelas. El ataúd está rodeado de toda clase de flores y coronas, la más grande es la del Sindicato de Cristalerías Chile, al cual pertenecía Rita, por años funcionaria de esa fábrica. Los compañeros y compañeras de trabajo están allí, vestidos con sus mejores ropas, con gesto apesadumbrado, mirándolo de reojo, sin atreverse a decirle nada, para no sacarlo de su ensimismamiento. Los vecinos cerraron la calle Dávila Larraín, donde ubicaron largos mesones y sillas. Desde el bar El Manchao llevaron pipas de chicha y vino para aplacar la sed, y las mujeres han estado cocinando toda la mañana carnes y ensaladas para los asistentes al velorio. Han llegado también algunos cantores de cueca, quienes han entonado décimas y lamentos en honor a la difunta.

Pero nada saca del silencio al Cabro.

No sabe qué hacer. No entiende que la mujer con la cual ha compartido sus seis años de vida ya no estará más. Piensa que se trata de un largo descanso, que su madre solo está cansada y que necesita dormir todas estas horas y que la gente simplemente le está rindiendo homenaje por su esfuerzo, por el trabajo duro de tantos años. A veces desvía la mirada hacia la calle y ve a los hombres apurar enormes sorbos de chicha, y a otros beber aguardiente en pequeños vasitos de vidrio, tras lo cual dibujan muecas deformes en sus rostros. Le gusta —le trae algo parecido a la paz, a la quietud— observar y escuchar a los cuequeros, mientras deslizan su mano empuñada por el pandero, cantando versos dolientes con los ojos cerrados y la cabeza hacia el cielo, la voz fuerte, elevada por sobre los murmullos, en un diálogo, pareciera, con Dios, con los ángeles, con las ánimas que están recibiendo a su madre.

No es capaz de elaborarlo, pero lo que está haciendo es agradecerle a los cantores de cueca. Les agradece que llamen a su madre, que le griten, que le manden bendiciones a través del canto, que la despidan con música y pasión. Está en eso cuando la señora Nuri se acerca a él y le habla al oído, como para no interrumpirlo.

—Llegó el Lobo Mardones, Marito. El Lobo con su señora.

El Cabro levanta la vista hacia la puerta. Ve la silueta, robusta, ancha, elevada, seguida por otra, más frágil que la primera, más pequeña. El Cabro permanece sentado, boquiabierto, intentando descifrar a quiénes pertenecen esas formas negras que el sol mañanero entrando por la puerta no le permite identificar con claridad.

—Párese, mi huachito —le dice en un susurro la señora Nuri.

El Cabro se pone de pie, nervioso sin saber por qué. Consigue por fin ver con claridad al Lobo Mardones, que carga una corona de flores blancas. Tras él, su esposa, doña Etelvira, o Telva, como la conocen todos, entra en silencio y cabizbaja. El Lobo deja la corona a los pies del ataúd, y marido y mujer se persignan con gesto serio frente al cadáver. La señora Nury empuja con la mano, suavemente posada en la espalda, al Cabro para que avance hacia los Mardones. La primera que va al encuentro del niño es doña Telva, quien se agacha y lo abraza sin pronunciar palabra alguna. El Lobo observa con gesto grave, mientras respira lentamente, procesando el dolor del niño, intentando imaginárselo, atisbarlo quizás. El Cabro levanta la vista y mira al Lobo Mardones, vestido de impecable terno negro y corbata, con la barba tupida pero corta, cubriéndole la mitad del rostro, y el pelo negro también corto, del que asoman las primeras canas, y unas gafas pequeñas, redondas, de montura metálica, que cuelgan sobre la nariz, casi escapándose del rostro curtido del Lobo.

El Cabro observa el cuchillo ceñido al cinto gracias a la vaina. No ve la hoja de metal, cubierta por el cuero gastado; puede ver, en cambio, el mango de madera, tallado con precisión y gastado por el uso. Lo mira hipnotizado, anhelando portar algún día ese elemento que define a los hombres como hombres, como adultos, hombres grandes que han entrado a la vida de verdad.