Matisse busca reivindicar el lenguaje del amor

El grupo Matisse se reinventa a raíz de su sencillo “Imposible amor”, realizado en colaboración con el cantante puertorriqueño Guaynaa. Tema en el que experimentan nuevos sonidos y resaltan el poder de la mujer: “Es una canción en la que dice que no quiere más flores, y desde ahí creo que viene una parte importante de saber decir no, y de que nuestra voz también puede ser escuchada”, expresó Melissa Robles (vocalista), en conferencia de prensa.

“Creo que en ese sentido también ha cambiado mucho el lenguaje de las canciones, nosotros siempre hablamos de amor, pero con un toque fresco. Puede cambiar la forma en cómo se dicen las cosas, pero el amor nunca cambia”, añadió.

“Para nosotros no existe otra manera de hacer música que no sea con buenas letras y sin ofender a la mujer; en nuestro grupo, Melissa es igual que nosotros y esta canción tiene estrofas que empoderan a la mujer. No estábamos pensando en sumarnos a ningún movimiento ni nada, pero llegó en un momento exacto, se habla de que la mujer tiene todo el derecho de decir que no”, compartió Román Torres.

Los integrantes señalaron que la música se vive con una inmediatez que les exige sacar el triple de trabajo: “Son etapas de crisis, porque tenemos que sacar más y más cosas, el mundo avanza de manera muy rápida. Vienen nuevas colaboraciones y en mayo estaremos lanzando un nuevo disco”, expresó Pablo Preciado.

“Tratamos de no ser pretenciosos en este cambio musical, estamos en un momento donde la corriente es otra, y no es que esté mal, pero tratamos de hacer algo distinto a todo lo que hay. Nos gustan los duetos y tratamos simplemente de crecer, pero sin perder el estilo del grupo”, añadió.

Concluyeron que el futuro de la música está en las redes sociales y en las distintas plataformas, aunque de momento haya vuelto la tendencia retro, por ejemplo, del formato vinil: “La música se consume más ahora y es más accesible la forma de adquirirla”, aseguró Robles.