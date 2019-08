Mauricio Macri

El fracaso del presidente de Argentina es mayúsculo, pero sobre todo una ironía amarga o incluso salada. Se pensaba que el empresario sacaría al país de sus inestabilidades financieras, que reformaría la economía y habría tranquilidad. Ahora no sólo no puede pagar la deuda, sino que en vísperas de las elecciones, en las cuales no será reelecto, dejará al país como lo tomó: en la incertidumbre y en la antesala de una crisis que derrumbará nuevamente a la Argentina.