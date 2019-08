Maxcom se declara en quiebra en Estados Unidos

Maxcom Telecomunicaciones y su subsidiaria Maxcom USA Telecom presentaron hoy peticiones voluntarias bajo el Capítulo 11 del Código de Bancarrota de Estados Unidos, a fin de obtener la aprobación de su plan pre acordado que le permitirá completar la reestructuración de sus Step Up Senior Notas con vencimiento en 2020.

A través de un reporte enviado a los inversionistas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la firma de telecomunicaciones precisó que tiene la intención de buscar una pronta aprobación del plan pre acordado que le permita salir de dicho proceso lo antes posible.

Aseguró que continuará operando de manera habitual e ininterrumpidamente, y se mantendrán las relaciones con sus clientes, proveedores y acreedores en general.

Refirió que el proceso comenzó con una oferta de intercambio el pasado 17 de junio que incluía dos alternativas para lograr la reestructuración de los Step Up Senior Notes.

De acuerdo con el reporte, la compañía recibió la cantidad de votos necesarios de los tenedores de los Step Up Senior Notes en número y monto para confirmar la reestructuración de las notas a través de un proceso de reestructuración bajo el Capítulo 11 y, en consecuencia, Maxcom decidió no extender el periodo de la Oferta de Intercambio.

Es importante destacar que el plan pre acordado bajo el Capítulo 11 no afectará ninguna otra obligación que no sean los Step Up Senior Notes, y Maxcom ha presentado una serie de mociones ante la Corte de Bancarrotas que permitirán seguir cumpliendo sus obligaciones con sus clientes, proveedores y acreedores en general, asegura en el reporte.

De esta manera, anticipa que su saldo de caja, así como el flujo de efectivo positivo esperado de las operaciones, sea suficiente para financiar sus operaciones durante el tiempo en el que tiene la intención de permanecer bajo el Capítulo 11 y seguir con sus operaciones habituales en el futuro.

Además, el aumento de capital aprobado recientemente por la asamblea general de accionistas, como parte de un exitoso proceso de reestructura, permitirá a la compañía fondear tanto los compromisos financieros adquiridos como los costos asociados con el proceso.

El vicepresidente de Finanzas de Maxcom, Erik González, destacó al respecto: “La compañía ha trabajado bajo una situación extremadamente compleja y difícil durante los últimos cinco años, incluyendo la devaluación del peso con respecto al dólar y cambios regulatorios en la industria que han impactado sus los resultados.

“No obstante, las acciones tomadas por antes del comienzo del proceso de reestructuración bajo el Capítulo 11, junto con una reestructuración exitosa de los Step Up Senior Notes, reducirán la deuda, fortalecerán su balance general y la colocarán en una situación más competitiva y sólida para atender a clientes y así mismo, devolverle un mayor retorno a sus acreedores y accionistas”, argumentó.

La aprobación del plan pre acordado del Capítulo 11, junto con la inyección de capital asociada al proceso, son los últimos pasos para completar una reestructuración exitosa, "y estamos muy optimistas sobre el futuro de la compañía y sus operaciones", puntualizó el directivo.

Hasta el momento, en la BMV, las acciones de Maxcom son las que más bajan en la jornada, al perder 8.33 por ciento.

