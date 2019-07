May lanza un dardo a Boris Johnson, en su último discurso como premier

La primera ministra británica en funciones, Theresa May, pronunció ayer miércoles su último discurso como primera ministra de Reino Unido, tras un mandato marcado por la imposibilidad de un acuerdo pactado para el brexit.

En su discurso, May aprovechó para criticar al que podría ser su sucesor, Boris Johnson. Sin dar su nombre explicó que “no basta con hacer promesas que no puedes cumplir o decir a la gente lo que quiere oír”.

May añadió que, a raíz de la postura de Jonhson sobre el brexit, la incapacidad para combinar la defensa de los principios y el pragmatismo, “nos lleva a una forma de absolutismo en la que, si gritas más y por más tiempo, te sales con la tuya”.

Además expresó su preocupación por la polarización en la que deja a Reino Unido: “Tenemos razones para estar seriamente preocupados, tanto en casa como a nivel internacional, en la sustancia y en el tono. Estoy preocupada por el estado de la política”, declaró en su intervención en el Real Instituto de Asuntos Internacionales.

HORA DE LA VERDAD. El próximo miércoles se decidirá si Johnson pasa a ser el nuevo ‘premier’ británico, lo que logrará si se impone al más moderado Jeremy Hunt, actual canciller británico.