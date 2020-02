Maya Wolff encuentra paz mental en el trance

En entrevista exclusiva, la cantante y compositora alemana Maya Wolff afirma que el género trance aporta “positividad” a la vida y a su entorno, combinando pop, house y, en algunos casos, líricas de baladas.

“Me he centrado en el trance en los últimos años, ya que es un género que aporta positividad a mi vida y de eso se trata la música. ¡Supongo que es la euforia del género lo que me atrae! Cuando comencé a escuchar trance, siempre soñé con ser uno de esos cantantes que en aquel entonces me pusieron la piel de gallina”, mencionó.

Wolff considera que la música y el arte contribuyen a la salud mental debido a que los sonidos activan la imaginación: “La música y el arte son completamente importantes para el bienestar de las personas y tienen un inmenso poder para sanar, abrirnos y repararnos. Algunos acordes y progresiones simplemente tocarán fibras sensibles en nosotros, creamos recuerdos a través de la música. ¡Creo que es asombroso y maravilloso!”, señaló la cantante.

Además, “los humanos hemos explorado tantos estilos y seguimos creando matices de todo lo que ya existe musicalmente. Deberías hacer la música que te emociona. Las tendencias a veces pierden este aspecto porque los artistas hacen lo que piensan que es lo que la gente debe y quiere escuchar”, añadió.

A través de su página web www.mayawolff.com el público puede conocer más afondo su proyecto, así como material audiovisual y sencillos como “Hot&Cold”, lanzados por medio de la plataforma de SoundCloud, donde incluye una colaboración con el artista Pretty Boy Acid, publicada en enero del 2016.

Asimismo, contribuyo con su voz en la canción “If The Sky” de Yan Garen, disponible en la plataforma de Spotify desde 2013.