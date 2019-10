Mayer va por la creación de la Medalla Francisco Toledo al mérito cultural

“Con el objeto de que la cámara de diputados reconozca a quien ha dedicado su vida y esfuerzo para la cultura, las artes y el patrimonio cultural se preserven y lleguen a más rincones y personas, he propuesto la creación de la medalla Francisco Toledo”, señaló en conferencia de prensa.

A un año de trabajo legislativo, el presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, Sergio Mayer Bretón, proporcionó un breve análisis de su trabajo en este periodo, del cual subrayó la iniciativa para la creación de la Medalla Francisco Toledo al mérito cultural, así como las actualizaciones a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, artísticos e históricos, publicada en 1972, y a la Ley Federal de Cinematografía, de 1992.

Respecto a las modificaciones de las leyes, dijo que es necesario fortalecer y modificar el marco legal para que responda a las necesidades actuales. Por ello presentó “una iniciativa a reconocer el derecho humano al goce, protección y salvaguarda de patrimonio, así como la facultad expresa para que el congreso legisle sobre dichos temas”. Asimismo, destacó las propuestas para la creación de las leyes de Industrias creativas y la de Artes escénicas.

Además, señaló que “luego de escuchar a los actores de la academia editorial, presenté una iniciativa para informar y formar un régimen fiscal a tasa cero, lo que permitirá la apertura de nuevas librerías en todo el país. No es posible que el 31% de ellas sea concentrada en la Ciudad de México, mientras que entidades como Nayarit, Oaxaca y Tlaxcala tengan uno o menos de ocho y que otros estados no tengan ni una sola”. Esta ley aún no se aprueba ya que falta el dictamen de la Comisión de Hacienda y la votación en el pleno.

De igual modo, puntualizó que, como parte de las acciones legislativas vinculadas con las demandas del sector cultural, en pleno ejercicio de un parlamento abierto, implementó mesas de trabajo con los diversos actores que dan morfología a la vida y actividad cultural, así como al desarrollo escénico.