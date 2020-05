¿Mayo, Mencho y Marro morirán de viejos?

¿De qué manera impactará la decisión del presidente López Obrador de encargar a las Fuerzas Armadas la seguridad pública y que los soldados sean el primer respondiente en las calles a la lucha del Estado mexicano contra las grandes bandas del crimen organizado? ¿Las van a dejar hacer y deshacer a su antojo?

Esas bandas del crimen organizado, dedicadas sobre todo al tráfico de drogas, pero no sólo a esa actividad delictiva, han tenido con López Obrador un periodo de relativa calma. Se pelean entre ellos, eso sí, y en ocasiones, cuando se topan con un convoy del Ejército, pues hay disparos, pero los operativos dedicados a terminar con un cártel, debilitarlo o atrapar a determinado capo desaparecieron del mapa.

Lo más vistoso en relación con la mafia de las últimas semanas fue el afectuoso apretón de manos entre el Presidente y la mamá del Chapo Guzmán allá en Badiraguato, Sinaloa. Antes de eso fue el episodio de Culiacán, una comedia de equivocaciones, plagada de versiones falsas, que mostró una vulnerabilidad estremecedora de las Fuerzas Armadas y que tuvo como colofón una vistosa boda en la catedral de esa misma ciudad, a la que asistieron todos los integrantes del clan sin que nadie los molestara, faltaba más.

La pregunta obligada es si la idea es que el país se transforme en un paraíso para los grandes gánsteres. La droga sigue fluyendo sin restricciones a Estados Unidos y el dinero y las armas entran a México sin mayor problema. Si alguien piensa que los cárteles se concentran en el trasiego de drogas y que eso no afecta las seguridades de los mexicanos, se equivoca. La droga crea una masa delincuencial de proporciones colosales. La gente que se mete no sale a conseguir un empleo con sueldo mínimo, sino a dedicarse a otras actividades como el robo, el secuestro, la extorsión.

No molestar a los grandes cárteles y sus sicarios y poner a los soldados a detener a asaltantes de combis no traerá más seguridad porque se trata de un problema estructural que tiene que ver con la falta de respeto integral al estado de derecho. Lo que sí sería de ayuda sería construir policías eficientes y honestas, una nueva política de drogas, en la que la legalización de una o varias de ellas jugara un papel importante. Ayudaría una nueva estrategia de combate a las ganancias del narco y la exhibición de los lavadores de dinero que pasan por impecables empresarios, pero de eso, nada. La Unidad de Inteligencia Financiera anda en la grilla intimidando a los enemigos del régimen, pero de los grandes lavadores de las ganancias del narco, nada, como si no existieran.

También serviría que los Estados Unidos se decidieran a hacer su parte, aunque sea compartiendo la ubicación de los capos. La preocupación es que, si los soldados terminan como policías de barrio, eso permita a los grandes cárteles de la droga trabajar sin problemas, que acumulen dinero, poder político, armas y sumen base social. Sus alardes filantrópicos en la epidemia, entregando despensas, muestran que se sienten intocables, que pueden hacer lo que quieran, cuando quieran, donde quieran.

El Mayo, El Mencho, El Marro y otros jefes de jefes están tirados en la hamaca. Tal parece que el gobierno no quiere tocarlos ni con el pétalo de una investigación digital. Ellos y otros mafiosos que deben miles de vidas dentro y fuera del país, entre ellas las de muchos militares, van a morir de viejos.

jasaicamacho@yahoo.com

Twitter: @soycamachojuan