Mayor deterioro del corazón en mujeres con 5 hijos o más: Universidad Johns Hopkins

Las mujeres que han tenido cinco hijos o más tienen mayor deterioro cardiovascular y más factores de riesgo cardiaco como hipertensión, acumulación de grasa abdominal, sedentarismo e incluso tabaquismo, de acuerdo con un estudio entre 3 mil 400 mujeres, realizado por la Universidad Johns Hopkins en el que se revisaron variables étnicas, de edad y de alimentación y actividad física.

Los riesgos comienzan a elevarse desde el segundo hijo, pero se disparan después haber dado a luz a cinco hijos.

Los hallazgos, publicados en American Journal of Obstetrics and Gynecology no sugieren que las mujeres deban tener menos hijos, sino más bien que los médicos, las madres y sus parejas, deben prestar más atención al bienestar integral puerperal y a las revisiones médicas para los factores de riesgo cardiovascular, en particular entre las mujeres que han dado a luz muchas veces.

VIGILANCIA RUTINARIA. El estudio de Johns Hopkins no sugiere que exista una relación causa y efecto entre el embarazo y las cardiopatías.

“Los posibles responsables de un aumento de riesgo para las cardiopatías son tanto los factores biológicos como los sociales”, explicó Erin Michos, profesora adjunta de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, y directora del programa de salud cardiovascular de mujeres del Centro Ciccarone para la Prevención de Cardiopatías.

Añadió que las mujeres que tienen más hijos puede que cuenten con menos tiempo para hacer ejercicio o para preparar platos saludables, y se dedican al cuidado de sus hijos, en detrimento de su propia salud.

Además, las mujeres suben de peso durante el embarazo. Eso hace que se eleven los lípidos en la sangre y que aumente la resistencia a la insulina, una hormona que regula la cantidad de glucosa de la sangre, factores que pueden jugar un papel importante en el creciente riesgo de las cardiopatías.

A las mujeres con múltiples gestaciones se les puede hacer más difícil regresar a su peso pregestacional después de cada embarazo, y ese sobrepeso que acumulan durante los años de edad fértil a menudo suelen tenerlo hasta muchos años después en la vida.

Afortunadamente, muchos de los riesgos para las cardiopatías se pueden reducir a través de cambios en el estilo de vida y con intervenciones médicas.